Σχολεία: «Προσωπικό ψηφιακό μαθησιακό προφίλ για κάθε μαθητή έως το εθνικό απολυτήριο»

Το εθνικό απολυτήριο συνδέεται με ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που θα καταγράφει τη συνολική πορεία κάθε μαθητή από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, δημιουργώντας προσωπικό μαθησιακό προφίλ και ενισχύοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Το εθνικό απολυτήριο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και την Αρχιτεκτονική του Λυκείου, πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχάλη Σφακιανάκη, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της επιτροπής .

Η πρόταση αφορά ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα συνοδεύει τον μαθητή σε όλη τη σχολική του πορεία, από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, με στόχο να αποτυπώνεται όχι μόνο η βαθμολογική επίδοση, αλλά η συνολική μαθησιακή εξέλιξη κάθε παιδιού.

Προσωπικό μαθησιακό προφίλ σε όλη τη σχολική πορεία

Στο επίκεντρο του νέου μοντέλου βρίσκεται η δημιουργία ενός προσωπικού μαθησιακού προφίλ για κάθε μαθητή. Με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών θα συγκροτείται ένα ατομικό ψηφιακό αρχείο που θα αποτυπώνει την εκπαιδευτική διαδρομή του μαθητή.

Το προφίλ αυτό θα εμπλουτίζεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο σχολείο, καταγράφοντας την εξέλιξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων του μαθητή, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Καταγραφή γνώσεων, δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων

Το προτεινόμενο σύστημα δεν θα περιορίζεται μόνο στους σχολικούς βαθμούς. Αντίθετα, θα επιχειρεί να αποτυπώσει ένα ευρύτερο φάσμα της ανάπτυξης των μαθητών.

Στο προσωπικό μαθησιακό προφίλ θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων, στοιχεία γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και αθλητικές διακρίσεις. Παράλληλα, θα αποτυπώνεται η συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού, αλλά και δεξιότητες ζωής όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη.

Επαγγελματικός προσανατολισμός και εκπαιδευτικές επιλογές

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η αξιοποίηση εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού που θα υποστηρίζουν τους μαθητές στη διαδικασία κατανόησης των ενδιαφερόντων και των κλίσεών τους.

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύεται η δυνατότητα των μαθητών να προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις επιλογές σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχοντας καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες και τις προοπτικές τους.

Ένα δυναμικό ψηφιακό αρχείο μάθησης

Ο Μιχάλης Σφακιανάκης περιέγραψε το νέο σύστημα ως έναν «ζωντανό χώρο μάθησης και εξέλιξης». Πρόκειται ουσιαστικά για ένα προσωπικό ψηφιακό αρχείο που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της μαθησιακής πορείας κάθε μαθητή.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές θα ενθαρρύνονται να εξελίσσονται διαρκώς και να εμπλουτίζουν το προσωπικό τους μαθησιακό ταξίδι, επιλέγοντας το εκπαιδευτικό μονοπάτι που ανταποκρίνεται καλύτερα στα χαρακτηριστικά και στις επιδιώξεις τους, με βάση το προσωπικό τους ψηφιακό προφίλ.