Εκπαιδευτικοί: Το «τζάμπα» ζει και βασιλεύει… Καθηλωμένοι οι μισθοί

Οι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών και η διαρκής μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στην εκπαίδευση επανέρχονται στο προσκήνιο, με το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών να κάνει λόγο για μια πραγματικότητα οικονομικής πίεσης που εντείνεται χρόνο με τον χρόνο.

Όπως επισημαίνεται, οι αποδοχές των εκπαιδευτικών παραμένουν καθηλωμένες, την ώρα που το κόστος ζωής αυξάνεται και οι συγκρίσεις με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσουν την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις ως προς τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη.

Το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, τα υψηλά ενοίκια, η ενέργεια και το συνολικό κόστος διαβίωσης έχουν διαμορφώσει μια ιδιαίτερα ασφυκτική κατάσταση για τους εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης. Με αφορμή τα στοιχεία για τα μισθολόγια μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το οικονομικό έτος 2026, τονίζεται ότι οι καθαρές αποδοχές παραμένουν σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης, ενώ το φαινόμενο των αρνήσεων ή παραιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών καταγράφεται πλέον όλο και συχνότερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Όλα γύρω μας αλλάζουν, οι μισθοί των εκπαιδευτικών όμως παραμένουν καθηλωμένοι. Όλες οι εκθέσεις από επίσημους ευρωπαϊκούς φορείς, όπως της Eurostat, αποτυπώνουν ότι τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στον πάτο του μισθολογικού πίνακα και της αγοραστικής δύναμης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα, το υψηλό κόστος των ενοικίων, της ενέργειας, των τροφίμων και γενικότερα της διαβίωσης έχει διαμορφώσει μια ασφυκτική πραγματικότητα.

Πέρα από την πολιτική της υποστελέχωσης και της συνολικής υποβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης δημόσιων υπηρεσιών, οι νέοι συνάδελφοι δεν εκδηλώνουν πλέον ενδιαφέρον να προσληφθούν σε θέσεις που προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή αρκετοί αναπληρωτές παραιτούνται ή αρνούνται τη θέση. Για παράδειγμα, το σχολικό έτος 2024-2025 είχαμε 1.500 αρνήσεις ή παραιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γ Φάση προσλήψεων, 1.502 θέσεις έμειναν κενές λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την πολιτική λιτότητας για τους πολλούς, με την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, επιβεβαίωσε ότι δεν λαμβάνει κανένα οικονομικό μέτρο για την ενίσχυση και στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων.

Ούτε αυτό το έτος δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αύξηση των μισθών, πόσο δε μάλλον η ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος για την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα). Κάτι που απορρίπτει η Κυβέρνηση με χυδαία παραπληροφόρηση επιστρατεύοντας μάλιστα για μια ακόμα φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό εναντίον των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Παραθέτοντας, τα μισθολόγια των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε καθαρά ποσά με τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια, όπως διαμορφώνονται το οικονομικό έτος 2026, διαπιστώνει κανείς εύκολα τους μισθούς φτώχειας και ανέχειας πάντα σε σύγκριση και με το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα μας.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΡΩ (ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ) ΜΚ1 0-2 ΕΤΗ 899,79 ΜΚ2 2-4 ΕΤΗ 936,50 ΜΚ3 4-6 ΕΤΗ 971,74 ΜΚ4 6-8 ΕΤΗ 1.008,26 ΜΚ5 8-10 ΕΤΗ 1.043,31 ΜΚ6 10-12 ΕΤΗ 1.080,00 ΜΚ7 12-14 ΕΤΗ 1.115,00 ΜΚ8 14-16 ΕΤΗ 1.151,78 ΜΚ9 16-18 ΕΤΗ 1.186 ΜΚ10 18-20 1.221 ΜΚ11 20-22 1.258 ΜΚ12 22-24 1.293 ΜΚ13 24-26 1.330 ΜΚ14 26-28 1.365 ΜΚ15 28-30 1.402 ΜΚ16 30-32 1.437 ΜΚ17 32-34 1.474

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΡΩ (ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ) ΜΚ1 0-2 ΕΤΗ 980,38 ΜΚ2 2-4 ΕΤΗ 1.019,49 ΜΚ3 4-6 ΕΤΗ 1.060,21 ΜΚ4 6-8 ΕΤΗ 1.099,42 ΜΚ5 8-10 ΕΤΗ 1.140,25 ΜΚ6 10-12 ΕΤΗ 1.179,24

Οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα, σε όλα τα επίπεδα για:

Πραγματικές αυξήσεις μισθών

Επαναφορά του 13ου-14ουμισθού

Ξεπάγωμα του μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016-17

Την κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας

Την αύξηση του αφορολόγητου

Αυτόνομο ΔΙΚΤΥΟ Εκπαιδευτικών

Αγωνιστικών, Προοδευτικών και Ενωτικών Κινήσεων Π.Ε.