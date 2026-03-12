Οι εκπαιδευτικοί σε οικονομική ασφυξία: «Ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα»

Οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής οδηγούν μεγάλο μέρος των λειτουργών της εκπαίδευσης σε οικονομική ασφυξία.

Η οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα αναδεικνύεται με έντονο τρόπο μέσα από το περιεχόμενο που παρουσίασε το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Π.Ε., το οποίο περιγράφει μια καθημερινότητα οικονομικής πίεσης και συνεχούς αγώνα επιβίωσης. Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής οδηγούν μεγάλο μέρος των λειτουργών της εκπαίδευσης σε οικονομική ασφυξία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται, ο μηνιαίος μισθός πολλών εκπαιδευτικών εξαντλείται ήδη από το πρώτο δεκαπενθήμερο. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, ο μήνας «τελειώνει στις 15», καθώς τα βασικά έξοδα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αποδοχών.

Το βάρος του κόστους ζωής στους μισθούς των εκπαιδευτικών

Η καθημερινότητα των εκπαιδευτικών αποτυπώνεται ως μια συνεχής προσπάθεια κάλυψης βασικών αναγκών. Μεγάλο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται στη στέγαση, ενώ σημαντικά ποσά απαιτούνται για ενέργεια, βασικά είδη διαβίωσης και μετακινήσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το ενοίκιο απορροφά πάνω από τον μισό μισθό, ιδιαίτερα για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Σε αυτό προστίθενται τα αυξανόμενα έξοδα ενέργειας, τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης και το κόστος μετακίνησης, δημιουργώντας μια οικονομική εξίσωση που συχνά δεν «βγαίνει».

Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνεται, δεν αφορά απλώς αριθμούς σε έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά αγγίζει την ίδια την ποιότητα ζωής των εκπαιδευτικών και την αξιοπρέπειά τους.

Η οικονομική πίεση επηρεάζει το έργο των εκπαιδευτικών

Η οικονομική δυσκολία δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει και την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Η συνεχής αγωνία για την κάλυψη των βασικών αναγκών δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονης πίεσης.

Όπως επισημαίνεται, η εξάντληση που προκαλείται από την οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει την ψυχολογία και τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να αφοσιωθούν πλήρως στο παιδαγωγικό τους έργο. Η αγωνία για το πώς θα ολοκληρωθεί ο μήνας μετατρέπεται σε έναν φαύλο κύκλο που δυσκολεύει την καθημερινότητα.

Η συζήτηση, λοιπόν, δεν αφορά μόνο οικονομικά μεγέθη, αλλά το δικαίωμα των λειτουργών της εκπαίδευσης να εργάζονται με αξιοπρέπεια και επαρκείς συνθήκες διαβίωσης.

Τα μέτρα που προτείνονται για την οικονομική στήριξη

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των εκπαιδευτικών.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνεται η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι οποίοι θεωρούνται από πολλούς ως αποδοχές που καταργήθηκαν αλλά αποτελούν μέρος της εργασίας που ήδη έχει προσφερθεί.

Παράλληλα, προτείνεται η εφαρμογή στοχευμένης στεγαστικής πολιτικής, με επιδότηση ενοικίου για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ώστε να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος στέγασης.

Φορολογικές παρεμβάσεις και προστασία από τον πληθωρισμό

Σημαντικό μέρος των προτάσεων αφορά και τη φορολογική πολιτική. Συγκεκριμένα, τίθεται το αίτημα για θεσμοθέτηση αφορολόγητου ορίου στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ, με στόχο τη στήριξη κυρίως των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Παράλληλα, προτείνεται η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, ώστε οι αποδοχές να προσαρμόζονται στον πληθωρισμό και να διατηρείται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Η πρόταση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες μειώνουν σταδιακά την πραγματική αξία των μισθών.

Η οικονομική ασφάλεια των εκπαιδευτικών και το μέλλον του δημόσιου σχολείου

Το βασικό συμπέρασμα που αναδεικνύεται είναι ότι η οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Η διασφάλιση αξιοπρεπών αποδοχών και συνθηκών διαβίωσης για δασκάλους και καθηγητές θεωρείται βασική προϋπόθεση για ένα σταθερό και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Όπως επισημαίνεται, ένας εκπαιδευτικός που διαθέτει οικονομική ασφάλεια μπορεί να αφοσιωθεί ουσιαστικά στο έργο του. Και αυτή η προϋπόθεση αποτελεί, τελικά, θεμέλιο για τη στήριξη και την ποιότητα της δημόσιας παιδείας.