Έρχεται ΑΝΑΤΡΟΠΗ με τον κατώτατο μισθό; Πόση θα είναι τελικά η αύξηση

Πίνακας περιεχομένων

Η κυβέρνηση φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, μεγαλύτερη από αυτή που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Πόση θα είναι τελικά η αύξηση ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση θα φτάσει τα 70 ευρώ, ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου, έναν χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η κίνηση αυτή στοχεύει στη στήριξη των χαμηλόμισθων εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αρχικά, η αύξηση προοριζόταν να είναι 50 ευρώ (από 880 σε 930 ευρώ), ποσοστό περίπου 5,6%.

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση, η αύξηση φτάνει το 7,95%, προσφέροντας ουσιαστικά 50 ευρώ περισσότερα μηνιαίως ή 600 ευρώ ετησίως για τους χαμηλόμισθους.

Οι επόμενες αλλαγές

Η πρόταση για αύξηση 70 ευρώ επηρεάζει και τα μισθολόγια του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ενστόλων. Στον δημόσιο τομέα οι αυξήσεις θα κυμανθούν ανά κατηγορία, με τους ανώτερους αξιωματικούς να λαμβάνουν κατά μέσο όρο 276 ευρώ μηνιαίως, τους υπαξιωματικούς 128 ευρώ και τις κατώτερες βαθμίδες 103 ευρώ. Στην Αστυνομία, οι μέσες αυξήσεις υπολογίζονται στα 111 ευρώ, με υψηλότερα ποσά για τις ανώτερες βαθμίδες (236 ευρώ) και χαμηλότερα για ειδικούς φρουρούς (63 ευρώ).

