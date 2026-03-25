Μόνιμοι διορισμοί: Πού εντοπίζονται τα περισσότερα κενά σε δασκάλους και νηπιαγωγούς

Τα περσινά κενά σε δασκάλους και νηπιαγωγούς αποκαλύπτουν μεγάλες ανάγκες ανά περιοχή, την ώρα που οι νέοι διορισμοί προγραμματίζονται με αναλογία 1:1.

Τα στοιχεία για τα κενά που είχαν δοθεί την περασμένη χρονιά στους μόνιμους διορισμούς δασκάλων και νηπιαγωγών επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς αναμένονται οι νέες ανακοινώσεις για το 2025. Οι αριθμοί που καταγράφονται ανά περιοχή αποτυπώνουν με σαφήνεια τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή.

Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός Φάνης Βουγάς, οι περσινές κατανομές δείχνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών, αλλά και σημαντικές ανάγκες σε βασικές ειδικότητες, όπως οι δάσκαλοι (ΠΕ60) και οι νηπιαγωγοί (ΠΕ70). Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη δηλώσει ότι οι επικείμενοι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν με αναλογία 1:1.

Οι περσινές ανάγκες σε γενική αγωγή

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της γενικής αγωγής δείχνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας τα κενά ήταν ιδιαίτερα αυξημένα. Περιοχές όπως η Α’ Αθήνας, η Δ’ Αθήνας, η Δυτική Αττική και το Ηράκλειο συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό θέσεων, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή πίεση που δέχονται τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ενδεικτικά, μόνο στην Α’ Αθήνας καταγράφηκαν πάνω από 200 θέσεις σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, ενώ αντίστοιχα υψηλά νούμερα εμφανίζονται και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι η ανάγκη για ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν περιορίζεται σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά είναι έντονη και στα μεγάλα αστικά σχολικά συγκροτήματα.

Παράλληλα, υπάρχουν και περιοχές με χαμηλότερες ανάγκες, γεγονός που δείχνει την ανισοκατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάγκη για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Σημαντικά κενά στην ειδική αγωγή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της ειδικής αγωγής, όπου τα κενά παραμένουν διαχρονικά αυξημένα. Σε αρκετές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων στην ειδική αγωγή πλησιάζει ή ακόμη και ξεπερνά τα αντίστοιχα της γενικής.

Η Αχαΐα, η Θεσσαλονίκη, αλλά και περιοχές της Κρήτης εμφανίζουν υψηλές ανάγκες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ειδική αγωγή εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η καταγραφή αυτών των κενών αναδεικνύει την ανάγκη για σταθερή στελέχωση, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση.

Η γεωγραφική κατανομή των διορισμών

Η γεωγραφική κατανομή των περσινών διορισμών αποκαλύπτει έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών. Οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και άλλες νησιωτικές περιοχές παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες, κυρίως λόγω των δυσκολιών στελέχωσης.

Ταυτόχρονα, περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως η Δυτική Αττική, η Λάρισα και η Κορινθία, εμφανίζουν επίσης σημαντικά κενά, γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά γεωγραφικό αλλά συνολικό.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την ανάγκη για έναν πιο ισορροπημένο σχεδιασμό, που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής όσο και τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Τι σημαίνει η αναλογία 1:1

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι οι επικείμενοι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν με αναλογία 1:1, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για την κατανομή των θέσεων.

Η συγκεκριμένη αναλογία σημαίνει ότι για κάθε αποχώρηση εκπαιδευτικού θα πραγματοποιείται ένας νέος διορισμός. Αν και αυτό αποτελεί ένα θετικό βήμα προς τη σταθεροποίηση του συστήματος, εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο επαρκεί για να καλύψει τα ήδη καταγεγραμμένα κενά.

Με δεδομένα τα υψηλά νούμερα που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη χρονιά, πολλοί εκτιμούν ότι η αναλογία αυτή ενδέχεται να μην επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ειδικότητες.

Οι συνολικοί αριθμοί και οι προοπτικές

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο των περσινών κενών ανήλθε σε χιλιάδες θέσεις, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα των αναγκών και λειτουργούν ως βασικός οδηγός για τον προγραμματισμό των νέων διορισμών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ανακοινώσεις για τους διορισμούς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Το ζητούμενο παραμένει η ουσιαστική ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο την κάλυψη των κενών.