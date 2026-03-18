ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για 43 μόνιμες θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Η προθεσμία
Άνοιξε η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2026.
Η υποβολή των αιτήσεων διενεργείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) με την καταβολή παραβόλου 15 ευρώ.
Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρωση 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σειρά προτεραιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες καλούνται να κινηθούν γρήγορα, καθώς η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ώρα 14:00, με την επιλογή να γίνεται με σειρά προτεραιότητας βάσει των τυπικών προσόντων.
Απαιτούμενα προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΑΕΙ).
Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αποτελούν η γνώση πληροφορικής/Η/Υ (κωδικός 001) και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (κωδικός 002).
