ΑΣΕΠ: Πότε σταματούν οι αιτήσεις για 510 θέσεις εργασίας

Σταματούν οι αιτήσεις για την Προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/τ. Α.Σ.Ε.Π./04.02.2026), η οποία αφορά την κάλυψη συνολικά 510 θέσεων προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό, αλλά και προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, στην ενότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ακολουθώντας τις οδηγίες της προκήρυξης και του σχετικού παραρτήματος.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στις 08:00 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις 14:00.

Δικαιολογητικά και διαδικασία

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και τις ιδιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι πρέπει να κατατεθούν επίσης ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης και των σχετικών παραρτημάτων.

Για την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων, συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για την υποβολή της αίτησης, καθώς πιθανή αυξημένη κίνηση στο διαδίκτυο ή προβλήματα σύνδεσης μπορεί να δυσκολέψουν ή να καταστήσουν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη αδυναμία υποβολής αίτησης λόγω τεχνικών δυσκολιών. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, παρέχεται επίσης ενδεικτικό γράφημα με τον αριθμό επισκέψεων ανά ώρα στον κόμβο του ΑΣΕΠ, με στοιχεία από τον Ιανουάριο των ετών 2025 και 2026.

