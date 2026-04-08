Πόσα βιβλία ενεκρίθησαν και θα ενταχθούν στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

Σοφία Ζαχαράκη: Προχωράμε με προσήλωση στην ποιότητα, ώστε η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών να υποστηριχθεί από σύγχρονο, αξιόπιστο και πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε απόφαση για την ένταξη 230 βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), σηματοδοτώντας την είσοδο του πολλαπλού βιβλίου σε μια νέα, ουσιαστική φάση εφαρμογής.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για το ελληνικό σχολείο και για μια μεταρρύθμιση που συνδέεται άμεσα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και με την ενίσχυση της ποιότητας του διδακτικού υλικού.

Η ένταξη των βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων είναι αποτέλεσμα μιας πολυετούς, σύνθετης και πολυεπίπεδης διαδικασίας, η οποία άρχισε με τη θεσμική προετοιμασία του εγχειρήματος και την έκδοση των αναγκαίων προδιαγραφών. Ακολούθησε η υποβολή των βιβλίων και των συνοδευτικών ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων από πολυμελείς συγγραφικές ομάδες πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και άλλων επιστημόνων. Στη συνέχεια, τα βιβλία αξιολογήθηκαν με επιστημονικά, παιδαγωγικά και τεχνικά κριτήρια από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έγκριση των σχετικών πρακτικών, την υπογραφή των συμφωνητικών και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, το Υπουργείο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είχαν τον θεσμικό ρόλο του σχεδιασμού, της οργάνωσης, του συντονισμού και της εποπτείας.

Τα εγκεκριμένα βιβλία θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων. Ταυτόχρονα, σε λίγες ημέρες, θα ακολουθήσει η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται η διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου, η σχετική προθεσμία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην επιλογή των βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς. Η πρόσβαση στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. πραγματοποιείται μέσω των ιστοσελίδων https://mdv.iep.edu.gr/ και https://ebooksdl.cti.gr αντίστοιχα.

Το ΙΕΠ έχει αναπτύξει το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική τους υποστήριξη, διασφαλίζοντας την ομαλή και αξιόπιστη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

Τα βιβλία που θα επιλεγούν θα διανεμηθούν στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2027-2028.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Το πολλαπλό βιβλίο αποτελεί μια μεταρρύθμιση μεγάλης κλίμακας, με αυξημένες επιστημονικές, παιδαγωγικές και οργανωτικές απαιτήσεις. Η σημερινή εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και απαιτητικής διαδικασίας συγγραφής, υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης, η οποία στηρίχθηκε στη συμβολή των συγγραφικών ομάδων και των αξιολογητών. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά με συνέπεια και προσήλωση στην ποιότητα, ώστε η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών να υποστηριχθεί από το σύγχρονο, αξιόπιστο και πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό.»