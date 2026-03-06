Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής βιβλίων γαλλικών και γερμανικών για το δημοτικό το 2026-2027

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τα κριτήρια επιλογής και τους όρους υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία αφορά τα βιβλία Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας που προορίζονται για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Η ανακοίνωση καθορίζει τόσο τα παιδαγωγικά και ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα διδακτικά πακέτα όσο και τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθήσουν συγγραφείς και εκδοτικοί οίκοι προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για έγκριση.

Ποια βιβλία θα αγοραστούν για το σχολικό έτος 2026-2027

Για το επόμενο σχολικό έτος προβλέπεται η αγορά μόνο βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Τα βιβλία αυτά θα προέρχονται από τα ελεύθερα βοηθήματα που θα υποβληθούν προς έγκριση και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η επιλογή των διδακτικών σειρών γίνεται από τις προτάσεις που καταθέτουν συγγραφείς και εκδοτικοί οίκοι στο Υπουργείο Παιδείας, έπειτα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια επιλογής είναι κοινά τόσο για τη Γαλλική όσο και για τη Γερμανική γλώσσα.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των διδακτικών σειρών

Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τη φιλοσοφία του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Ξένων Γλωσσών και να καλύπτουν τις απαιτήσεις του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος. Παράλληλα, απαιτείται ορθή χρήση της γλώσσας, χωρίς ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σύγχρονη διδακτική προσέγγιση των ζωντανών γλωσσών, ώστε τα βιβλία να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Επιπλέον, απαραίτητη θεωρείται η ποιοτική και λειτουργική εικονογράφηση, καθώς αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διδακτική διαδικασία.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει κάθε διδακτική σειρά

Οι επιλέξιμες διδακτικές σειρές πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες διδακτικό πακέτο. Σε αυτό περιλαμβάνονται το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών, το Βιβλίο Καθηγητή και υλικό ακουστικής κατανόησης σε μορφή CD, το οποίο συνδέεται με τα αντίστοιχα κεφάλαια των βιβλίων.

Το Βιβλίο Καθηγητή οφείλει να περιέχει γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία της σειράς, αναλυτικές διδακτικές οδηγίες ανά κεφάλαιο, μεταγραφές των ακουστικών κειμένων και τις λύσεις όλων των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο υλικό του μαθητή. Η απουσία οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία καθιστά τη σειρά μη επιλέξιμη.

Περιορισμοί και πρόσθετες προϋποθέσεις

Οι διδακτικές σειρές που υποβάλλονται δεν πρέπει να είναι παλαιότερες των έξι ετών. Επομένως, επιλέξιμες θεωρούνται εκδόσεις από το 2021 και μετά. Στην περίπτωση βελτιωμένων εκδόσεων παλαιότερων βιβλίων, απαιτείται να έχει τροποποιηθεί τουλάχιστον το 20% της αρχικής ύλης και να υποβληθεί τεκμηρίωση των αλλαγών.

Παράλληλα, δεν γίνονται δεκτά βιβλία που περιέχουν περιεχόμενο το οποίο θίγει εθνικά θέματα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ απορρίπτονται και διδακτικές σειρές με κακή εκτύπωση ή φθορές.

Όροι υποβολής και ανώτατες τιμές

Οι συγγραφείς και οι εκδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρέπει να υποβάλουν τις διδακτικές σειρές σε τρία αντίτυπα μαζί με σχετική αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2026. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά ο τίτλος της σειράς, η τάξη για την οποία προορίζεται, η χρονολογία έκδοσης και η τελική τιμή πώλησης κάθε βιβλίου.

Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής από μεγαλύτερο αριθμό σειρών, καθορίζεται ανώτατη τιμή πώλησης για τα βιβλία. Συγκεκριμένα, για τη Γαλλική Γλώσσα η τιμή του Βιβλίου Μαθητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18 ευρώ και του Τετραδίου Εργασιών τα 13 ευρώ, ενώ για τη Γερμανική Γλώσσα το ανώτατο όριο είναι 10 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο βιβλία.

Οι σειρές που τελικά θα εγκριθούν θα μπορούν να αγοραστούν από το Υπουργείο και να διανεμηθούν δωρεάν στους μαθητές, ενώ οι εκδοτικοί οίκοι που συμμετέχουν στη διαδικασία θα πρέπει να παραχωρήσουν το δικαίωμα εκτύπωσης των βιβλίων και σε μορφή Braille ή σε μεγέθυνση γραμματοσειράς για μαθητές με προβλήματα όρασης