Fuel Pass: Μέχρι πότε οι αιτήσεις και πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Το Fuel Pass παραμένει ενεργό έως τις 30 Απριλίου, με αιτήσεις μέσω gov.gr και πληρωμές που ξεκινούν μετά το Πάσχα.

Το Fuel Pass παραμένει διαθέσιμο για τους πολίτες, με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να λειτουργεί έως τις 30 Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα για επιδότηση καυσίμων σε χιλιάδες δικαιούχους. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Παράλληλα, οι πληρωμές για όσους υπέβαλαν αίτηση τις τελευταίες ημέρες πριν το Πάσχα μετατίθενται χρονικά, λόγω τραπεζικών αργιών, με την καταβολή των ποσών να ξεκινά αμέσως μετά την εορταστική περίοδο.

Πότε γίνονται οι πληρωμές στους δικαιούχους

Οι καταβολές της επιδότησης ακολουθούν συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, καθώς συνήθως ολοκληρώνονται εντός 48 ωρών από την υποβολή και έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, η περίοδος του Πάσχα επηρεάζει την ταχύτητα των πληρωμών.

Ειδικότερα, όσοι υπέβαλαν αίτηση από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά θα δουν τα χρήματα μετά την Τρίτη του Πάσχα, καθώς η Μεγάλη Παρασκευή και η Δευτέρα του Πάσχα αποτελούν τραπεζικές αργίες που καθυστερούν τη διαδικασία.

Πώς γίνεται η αίτηση στην πλατφόρμα

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι πολίτες εισέρχονται στο σύστημα και ακολουθούν τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Στη συνέχεια, λαμβάνουν κωδικό επιβεβαίωσης στο κινητό τους μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας και προχωρούν στην επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Ακολουθεί η καταχώριση ή επιλογή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και η δήλωση του τρόπου πληρωμής.

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μέσω των ΚΕΠ.

Οι τρόποι καταβολής της επιδότησης

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο τρόπους για την καταβολή της ενίσχυσης. Ο πρώτος αφορά την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρήση του ποσού.

Η δεύτερη επιλογή είναι η απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με την υποβολή του IBAN κατά τη διαδικασία της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, η πίστωση γίνεται εντός περίπου δύο ημερών από την έγκριση.

Τα ποσά που προβλέπει το Fuel Pass

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος και την περιοχή. Για τα αυτοκίνητα, η ενίσχυση ανέρχεται σε εξήντα ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και πενήντα ευρώ για την υπόλοιπη χώρα.

Για τις μοτοσικλέτες, τα ποσά διαμορφώνονται σε τριάντα πέντε ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και τριάντα ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αντανακλούν τις ιδιαίτερες συνθήκες μετακίνησης ανά περιοχή.