Market Pass 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές – Οι δικαιούχοι

Πίνακας περιεχομένων

Το Market Pass επιστρέφει στο προσκήνιο με επιδότηση έως 1.200 ευρώ για νοικοκυριά και πιθανές πληρωμές μέσα στο καλοκαίρι.

Το Market Pass επανέρχεται στο επίκεντρο, καθώς εξετάζονται νέα δεδομένα για την υλοποίηση του προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Η δράση αφορά την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Παρότι αρχικά οι πληρωμές τοποθετούνταν χρονικά προς τον Σεπτέμβριο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις νωρίτερα, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Πώς θα δοθεί η ενίσχυση

Η επιδότηση θα χορηγηθεί μέσω ψηφιακών voucher, τα οποία θα αποστέλλονται στους δικαιούχους είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ψηφιακά είτε σε εκτυπωμένη μορφή για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα βασικών ειδών, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Το συνολικό κόστος του Market Pass ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας σημαντικό αριθμό δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

Η δράση αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές πιέσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας περίπου 210.000 νοικοκυριά.

Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών, με στόχο την κάλυψη καθημερινών αναγκών.

Market Pass: Πληρωμές, ποσά και δικαιούχοι

Τα ποσά της επιδότησης

Το μηνιαίο επίδομα ξεκινά από 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Παράλληλα, προβλέπεται καταβολή αναδρομικών ποσών, που μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια της ενίσχυσης.

Πληρωμές και αναδρομικά

Η πρώτη καταβολή θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά, αυξάνοντας σημαντικά το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Στη συνέχεια, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση και θα καταβάλλονται αυτόματα, χωρίς νέα διαδικασία αίτησης.