Market Pass: Πληρωμές, ποσά και δικαιούχοι

Πιθανή επίσπευση του Market Pass με αναδρομικά έως 1.200 ευρώ και πληρωμές που εξετάζεται να ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο.

Το Market Pass επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς εξετάζεται η επίσπευση της καταβολής του, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές πιέσεις. Οι πληρωμές προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν μέσω του ΟΠΕΚΑ, με χρονικό ορίζοντα τον Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα προβλέπει σημαντικές αναδρομικές ενισχύσεις για τους δικαιούχους, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική στήριξη.

Τα ποσά και τα αναδρομικά του Market Pass

Η ενίσχυση ξεκινά από 40 ευρώ μηνιαίως και αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Με βάση τη διάρκεια καταβολής, τα συνολικά ποσά κυμαίνονται από 240 έως και 1.200 ευρώ.

Οι αναδρομικές πληρωμές διαμορφώνονται ανάλογα με το διάστημα κάλυψης, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τους 30 μήνες, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Ποιοι εντάσσονται στους δικαιούχους

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι σημερινοί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αλλά και όσοι το λάμβαναν στο παρελθόν.

Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, εφόσον διαθέτουν σχετική βεβαίωση από κοινωνικές υπηρεσίες ή Κέντρα Κοινότητας.

Πώς θα δοθεί η ενίσχυση

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές τροφίμων και βασικών αγαθών. Το voucher δεν θα μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά.

Παράλληλα, δεν θα καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως αλκοόλ και καπνικά, ενώ θα διατίθεται τόσο σε ψηφιακή όσο και σε εκτυπωμένη μορφή.

Διάρκεια και λειτουργία του voucher

Το voucher θα έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, ώστε να συνεχίζεται η στήριξη των δικαιούχων. Η χρήση του θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν βασικές ανάγκες.

Η δομή του προγράμματος στοχεύει στην κάλυψη καθημερινών εξόδων διαβίωσης, ενισχύοντας τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.

Πότε αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις

Η τελική διαμόρφωση των ποσών και του χρονοδιαγράμματος θα καθοριστεί με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.

Με την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων θα καθοριστούν και οι λεπτομέρειες εφαρμογής, δίνοντας σαφή εικόνα για την έναρξη των πληρωμών και το εύρος των δικαιούχων.