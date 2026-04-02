Έρχεται Market Pass; Οι σκέψεις, τα σενάρια και τα νέα δεδομένα

Το Market Pass επανέρχεται στο προσκήνιο ως πιθανό μέτρο στήριξης, ενώ εξετάζονται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και αξιολογείται η ανάγκη νέας παρέμβασης.

Το Market Pass επανέρχεται στο προσκήνιο των συζητήσεων στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησής του στο πλαίσιο ενός τρίτου προσωρινού πακέτου μέτρων στήριξης. Οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα με τις οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που παρακολουθούνται στενά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, καθώς προηγείται η εφαρμογή και αξιολόγηση των μέτρων που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Το Market Pass παραμένει ωστόσο ένα από τα εργαλεία που βρίσκονται υπό εξέταση για πιθανή επανενεργοποίηση.

Market Pass και αξιολόγηση των μέτρων στήριξης

Η κυβέρνηση εμφανίζεται να τηρεί στάση αναμονής, δίνοντας προτεραιότητα στην εφαρμογή του δεύτερου πακέτου μέτρων στήριξης πριν προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις. Η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για τις επόμενες κινήσεις.

Όπως επισημάνθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται ήδη εδώ και καιρό. Ωστόσο, απαιτείται να αποτιμηθεί η πορεία της οικονομικής συγκυρίας και οι ευρύτερες εξελίξεις πριν ληφθούν αποφάσεις.

Market Pass: Τα σενάρια για τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο των σεναρίων βρίσκεται το ενδεχόμενο αλλαγών στα εισοδηματικά όρια, εφόσον το μέτρο επανέλθει. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η αύξηση του ετήσιου εισοδήματος για άγαμους δικαιούχους από τις 16.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ.

Οι αλλαγές αυτές, αν τελικά υιοθετηθούν, θα μπορούσαν να επεκτείνουν τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων και οικογενειών με παιδιά, ανάλογα με τα τελικά κριτήρια που θα καθοριστούν.

Πώς λειτουργούσε το Market Pass στο παρελθόν

Το μέτρο στο παρελθόν προέβλεπε επιδότηση ίση με το 10% των μηνιαίων αγορών ενός νοικοκυριού. Το βασικό ποσό οριζόταν στα 220 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως ανώτατο όριο αγορών τα 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επέλεγε την καταβολή της ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό που λάμβανε αντιστοιχούσε στο 80% της προβλεπόμενης επιδότησης, διαφοροποιώντας το τελικό όφελος.

Τα κριτήρια δικαιούχων και τα όρια περιουσίας

Με βάση το προηγούμενο πλαίσιο, δικαιούχοι ήταν φυσικά πρόσωπα με εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους ή 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Αντίστοιχη προσαρμογή ίσχυε και για μονογονεϊκές οικογένειες.

Παράλληλα, υπήρχαν και περιουσιακά κριτήρια, με ανώτατο όριο αξίας ακίνητης περιουσίας τις 250.000 ευρώ για άγαμους και τις 400.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, προκειμένου να καθοριστεί η επιλεξιμότητα.

Οι επόμενες αποφάσεις για το Market Pass

Η τελική απόφαση για την ενεργοποίηση του μέτρου θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της διεθνούς συγκυρίας και την επίδρασή της στην οικονομία. Οι παράγοντες που εξετάζονται περιλαμβάνουν τόσο οικονομικές όσο και γεωπολιτικές παραμέτρους.

Παράλληλα, εξετάζονται και εναλλακτικές μορφές στήριξης, πέρα από τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν απαιτείται διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών.