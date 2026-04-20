Έρχεται ξανά τηλεργασία; Γιατί έχει πέσει και πάλι στο τραπέζι

Πίνακας περιεχομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τηλεργασία, ενίσχυση συγκοινωνιών και κίνητρα για καθαρές τεχνολογίες, ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση.

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε νέες παρεμβάσεις, με βασικό άξονα τη μείωση της κατανάλωσης και την ενίσχυση εναλλακτικών λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται μέτρα που επηρεάζουν την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, όπως η τηλεργασία και η χρήση των δημόσιων μεταφορών.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στις πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες από τις αυξημένες τιμές ενέργειας, οι οποίες συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στόχος είναι η άμεση ανακούφιση, αλλά και η μακροπρόθεσμη προσαρμογή σε ένα διαφορετικό ενεργειακό μοντέλο.

Συστάσεις για μείωση της κατανάλωσης

Η Επιτροπή εστιάζει στην ανάγκη περιορισμού της ζήτησης ενέργειας, προτείνοντας συγκεκριμένες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ενίσχυση της τηλεργασίας, με στόχο τη μείωση των μετακινήσεων και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Παράλληλα, προτείνεται η επιδότηση των δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση τους έναντι των ιδιωτικών οχημάτων. Οι προτάσεις αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και απευθύνονται στα κράτη-μέλη.

Κίνητρα για καθαρές τεχνολογίες

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή εισηγείται φορολογικές παρεμβάσεις για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μείωση του ΦΠΑ σε εξοπλισμό όπως αντλίες θερμότητας, λέβητες και ηλιακά πάνελ.

Τηλεργασία ή μετακινήσεις; Οι προτιμήσεις των εργαζομένων στη μερική απασχόληση

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και στην επιτάχυνση της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στόχοι για την ηλεκτροκίνηση

Παράλληλα, εξετάζεται η θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, αν και οι σχετικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικού leasing για καθαρές τεχνολογίες, όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας και μικρές μπαταρίες, με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών σε τέτοιες λύσεις.

Συνέχεια προηγούμενων μέτρων

Οι προτάσεις που κατατίθενται βασίζονται σε πρακτικές που είχαν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, κατά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τότε, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είχαν ενθαρρυνθεί να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας.

Αντίστοιχα, και σήμερα η προσέγγιση παραμένει συμβουλευτική, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, η ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων ανήκει στα κράτη-μέλη, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και προσαρμογή των πολιτών στις νέες συνθήκες.