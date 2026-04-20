Market Pass: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

Πίνακας περιεχομένων

Αναλυτικός οδηγός με το Market Pass - Δείτε όλες τις τελευταίες πληροφορίες

Το νέο πλαίσιο του προγράμματος τύπου Market Pass στοχεύει στη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, σε μια περίοδο παρατεταμένων πιέσεων στο κόστος διαβίωσης και πρόκειται να επανενεργοποιηθεί σύντομα, με τη μηνιαία επιδότηση να ξεκινά από τα 40 ευρώ και να αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Μηνιαία επιδότηση και αναδρομικά

Η βασική δομή της ενίσχυσης περιλαμβάνει:

40€ τον μήνα ως βάση επιδότησης

Προσαύξηση ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού

Αναδρομικά ποσά με βάση τους μήνες συμμετοχής

Ενδεικτικός υπολογισμός αναδρομικών:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

18 μήνες: 720€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: 1.200€

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα

Οι πρώτες πληρωμές πιθανόν να μετατεθούν νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο, ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι

Οι καταβολές θα είναι αναδρομικές από 1η Μαρτίου 2024

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πρώην δικαιούχοι του προγράμματος (όπως ίσχυε έως 1/3/2024)

Πολίτες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας με σχετική βεβαίωση κοινωνικών υπηρεσιών

Πώς λειτουργεί το voucher τροφίμων

Η ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακού κουπονιού με συγκεκριμένους περιορισμούς:

Χρήση μόνο για τρόφιμα και βασικά είδη ανάγκης

Εξαργύρωση σε συνεργαζόμενα καταστήματα (σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία)

Διάρκεια ισχύος: περίπου 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

Είσοδος με προσωπικούς κωδικούς

Επιβεβαίωση στοιχείων δικαιούχου

Επιλογή τρόπου παραλαβής (ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός)

Ενημέρωση μέσω email ή κινητού

Για περιπτώσεις ακραίας φτώχειας απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως κοινωνική έκθεση.

Το voucher:

Δεν εξαργυρώνεται σε μετρητά

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλκοόλ, καπνικά ή τυχερά παιχνίδια

Δεν επιτρέπεται η αγορά μη επιτρεπόμενων προϊόντων ή μεταχειρισμένων ειδών

