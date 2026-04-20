ΔΥΠΑ – Διακοπές με voucher: Πώς κάνετε αίτηση και ποιοί είναι δικαιούχοι

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 δικαιούχους με δωρεάν διακοπές και επιδοτήσεις έως το καλοκαίρι του 2027.

Κοινωνικός τουρισμός μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από τη ΔΥΠΑ, με νέο πρόγραμμα που αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους και προβλέπει διακοπές με σημαντικές επιδοτήσεις ή και πλήρη κάλυψη κόστους.

Η διαδικασία των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός της εβδομάδας, με την έναρξη να τοποθετείται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Τετάρτη 22 Απριλίου, μετά τη δημοσίευση της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης.

Διάρκεια προγράμματος και βασικές παροχές

Το νέο πρόγραμμα εμφανίζεται ενισχυμένο, καθώς επεκτείνεται χρονικά κατά έναν μήνα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, καλύπτοντας συνολικά 13 μήνες.

Η έναρξή του ορίζεται για την 1η Ιουνίου 2026 και η λήξη του για την 30ή Ιουνίου 2027, δίνοντας στους δικαιούχους μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο αξιοποίησης των επιταγών διακοπών.

Πού προβλέπονται δωρεάν διακοπές

Σε συγκεκριμένες περιοχές, οι διακοπές προσφέρονται χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή, ενισχύοντας ιδιαίτερα προορισμούς που έχουν ανάγκη στήριξης.

Δωρεάν διαμονή έως 10 διανυκτερεύσεις προβλέπεται για όσους επιλέξουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο, ενώ έως 12 διανυκτερεύσεις καλύπτονται πλήρως στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, καθώς και σε περιοχές του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Κόστος συμμετοχής και επιδοτήσεις

Για τους υπόλοιπους προορισμούς, το πρόγραμμα διατηρεί χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή, καθιστώντας τις διακοπές προσιτές για τους περισσότερους δικαιούχους.

Η συμμετοχή διαμορφώνεται έως 12 ευρώ ανά άτομο για διαμονή με πρωινό και έως 7 ευρώ χωρίς πρωινό, ενώ προβλέπεται δυνατότητα έως 6 διανυκτερεύσεων σε καταλύματα που περιλαμβάνονται στο μητρώο παρόχων.

Παράλληλα, τα ποσά επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για διαμονές τον Αύγουστο του 2026, καθώς και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανείων και του Πάσχα του 2027.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, με κατανομή ημερομηνιών ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 στις 22 και 23 Απριλίου, θα συνεχιστούν για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 στις 24 και 25 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 26 και 27 Απριλίου για όλα τα υπόλοιπα ψηφία. Η μη τήρηση των προθεσμιών συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής, αν και συνήθως ακολουθεί σύντομη γενική παράταση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με ενεργή σχέση εργασίας, καθώς και ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ ανεργίας στο σχετικό διάστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους τίθενται συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Εισοδηματικά κριτήρια και μοριοδότηση

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται σε σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα που δηλώθηκε το 2025 για το φορολογικό έτος 2024.

Τα μόρια κυμαίνονται από 30 για εισόδημα έως 10.000,99 ευρώ, έως 10 μόρια για εισόδημα έως 30.000 ευρώ, ενώ επιπλέον βαθμολογία δίνεται σε νέους δικαιούχους, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες και όσους έχουν ανήλικα τέκνα.

Παράλληλα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

Δικαιολογητικά και διαδικασία ελέγχου

Η πλειονότητα των δικαιολογητικών αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία για τους αιτούντες.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη αναζήτηση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα κατά την υποβολή της αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.