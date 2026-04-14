Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και τα ποσά έως 600 ευρώ

Το «Τουρισμός για Όλους 2026» μπαίνει στην τελική ευθεία με άνοιγμα αιτήσεων εντός Απριλίου και voucher έως 600 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους.

Το «Τουρισμός για Όλους 2026» εισέρχεται στην τελική φάση ενεργοποίησης, καθώς αναμένεται μέσα στον Απρίλιο η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα δώσει το «πράσινο φως» για την έναρξη των αιτήσεων.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας προγραμματίζεται να γίνει άμεσα μετά την ΚΥΑ, με στόχο οι δικαιούχοι να προλάβουν την υψηλή τουριστική περίοδο που ξεκινά την 1η Μαΐου 2026 και να αξιοποιήσουν εγκαίρως το voucher για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι περίοδοι αξιοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο βασικές περιόδους χρήσης της ενίσχυσης. Η πρώτη αφορά τη θερινή περίοδο, από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, προβλέπεται και δεύτερη φάση αξιοποίησης από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Η περίοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα για φθινοπωρινές και χειμερινές αποδράσεις, ακόμη και για ταξίδια κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Τα ποσά ενίσχυσης και ποιοι λαμβάνουν έως 600 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων, με τα ποσά να κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ.

Στα 200 ευρώ διαμορφώνεται το βασικό ποσό για όσους έχουν ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 26.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις για κάθε παιδί, οι οποίες θα οριστούν αναλυτικά στην ΚΥΑ.

Η ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά και συνταξιούχους. Στα 400 ευρώ ανέρχεται για άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, ενώ το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ αφορά περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας ή συνδυαστικών κριτηρίων.

Πώς θα χρησιμοποιείται το voucher

Το πρόγραμμα εισάγει τη χρήση άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους σε σχέση με προηγούμενες δράσεις.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα σε όλη τη χώρα, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, είτε για ενοικιαζόμενα δωμάτια ή camping, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διαθέτει POS και τον σχετικό ΚΑΔ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται είτε μέσω κινητού τηλεφώνου με τεχνολογία NFC, είτε μέσω online κρατήσεων, είτε με απευθείας χρήση στο POS, χωρίς περιορισμούς σε συγκεκριμένες λίστες επιχειρήσεων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Το «Τουρισμός για Όλους 2026» απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στις κατηγορίες που ενισχύονται περιλαμβάνονται οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία. Τα τελικά εισοδηματικά όρια και οι προσαυξήσεις αναμένεται να καθοριστούν πλήρως με την έκδοση της ΚΥΑ.

Γιατί το πρόγραμμα συγκεντρώνει υψηλό ενδιαφέρον

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διακοπών, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να ταξιδέψουν εντός Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, κατευθύνοντας πόρους σε καταλύματα σε όλη τη χώρα. Με την έναρξη των αιτήσεων να θεωρείται θέμα ημερών, το ενδιαφέρον των πολιτών αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένο.