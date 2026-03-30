Τουρισμός για Όλους 2026: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Πίνακας περιεχομένων

Το «Τουρισμός για Όλους 2026» ενεργοποιείται νωρίτερα, προσφέροντας επιδότηση έως 600 ευρώ για διακοπές με ευέλικτη χρήση και απλή διαδικασία.

Τουρισμός για Όλους 2026 τίθεται σε εφαρμογή νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με το Υπουργείο Τουρισμού να ενεργοποιεί το πρόγραμμα και να δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να οργανώσουν τις διακοπές τους με οικονομική ενίσχυση.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει οικονομικά νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία.

Η παροχή γίνεται μέσω ψηφιακής κάρτας, με τα ποσά να κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την κατηγορία των δικαιούχων. Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι αυξημένο, καθώς προσφέρει ευελιξία στη χρήση και σημαντικές διευκολύνσεις για τους πολίτες.

Πώς χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η αξιοποίηση της επιδότησης γίνεται μέσα από μια ψηφιακή κάρτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους μέσα στο 2026. Η πρώτη καλύπτει το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η ισχύς της κάρτας ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να προγραμματίσουν έγκαιρα τη χρήση της. Το σύστημα δίνει ευελιξία στον σχεδιασμό των διακοπών, επιτρέποντας διαφορετικές επιλογές χρονικά.

Ελευθερία επιλογής καταλυμάτων χωρίς περιορισμούς

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η δυνατότητα επιλογής καταλύματος χωρίς περιορισμούς. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οργανωμένα κάμπινγκ σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κατάλυμα να διαθέτει POS και να έχει τον κατάλληλο κωδικό δραστηριότητας. Επιπλέον, δεν προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια διαμονής, κάτι που επιτρέπει ακόμη και σύντομες αποδράσεις, όπως διήμερα ταξίδια.

Οι τρόποι πληρωμής για την επιδότηση

Η εξαργύρωση της επιδότησης πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψηφιακές συναλλαγές, προσφέροντας απλότητα και ταχύτητα. Η πρώτη επιλογή είναι η ανέπαφη πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου με χρήση τεχνολογίας NFC.

Εναλλακτικά, οι δικαιούχοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων που διαθέτουν τα καταλύματα ή να εισαγάγουν τα στοιχεία της κάρτας απευθείας στο POS κατά την άφιξη ή την αναχώρηση.

Τα ποσά της επιδότησης ανά κατηγορία

Η βασική οικονομική ενίσχυση ξεκινά από τα 200 ευρώ και αφορά πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, με πιθανότητα αύξησης της προσαύξησης στα 2.000 ευρώ.

Για οικογένειες με τρία παιδιά ή πολύτεκνους, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω λαμβάνουν 400 ευρώ, ενώ για περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας από 80% και πάνω, το ποσό φτάνει έως και τα 600 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Οι δικαιούχοι καθορίζονται με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε η ενίσχυση να κατευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε άτομα με αναπηρία.

Η διαφοροποίηση των ποσών ανά κατηγορία διασφαλίζει ότι η στήριξη προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στις διακοπές για περισσότερους πολίτες.