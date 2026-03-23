Τουρισμός για όλους 2026 – Voucher διακοπών: Ποιοί παίρνουν έως 600 ευρώ και πώς θα το χρησιμοποιήσουν

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» προβλέπει voucher έως 600 ευρώ για διακοπές εντός του έτους, με αιτήσεις να ανοίγουν μέσα στον Μάρτιο.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» ενεργοποιείται με στόχο να διευκολύνει χιλιάδες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός της χρονιάς, αξιοποιώντας οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 600 ευρώ.

Η δράση αφορά διαμονή σε διάφορους τύπους καταλυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας σημαντικό μέρος του κόστους.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, στηρίζοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Πότε και πώς αξιοποιείται το voucher

Η επιδότηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του 2026, καλύπτοντας τόσο τη θερινή όσο και τη μεταγενέστερη περίοδο. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη διαμονή τους από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών, είτε κατά την υψηλή τουριστική περίοδο είτε κατά τους μήνες χαμηλότερης ζήτησης. Η ρύθμιση αυτή συμβάλλει και στην καλύτερη κατανομή της τουριστικής κίνησης.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής

Το voucher εκδίδεται σε μορφή ψηφιακής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περισσότερους από έναν τρόπους, διευκολύνοντας τους δικαιούχους στις συναλλαγές τους. Ένας από αυτούς είναι η ανέπαφη πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου, με τη χρήση εφαρμογών όπως Apple Pay ή Google Pay.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της ενίσχυσης κατά την online κράτηση καταλύματος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων. Επιπλέον, η πληρωμή μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω POS, με την καταχώριση των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας στο κατάλυμα.

Τα ποσά ενίσχυσης και οι κατηγορίες δικαιούχων

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων. Για όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, προβλέπεται ποσό 200 ευρώ, με όριο ατομικού εισοδήματος έως 15.000 ευρώ και οικογενειακού έως 26.000 ευρώ, ενώ υπάρχει προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο τέκνο, η οποία βρίσκεται υπό τελικό καθορισμό.

Για τρίτεκνους και πολύτεκνους προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ, ενώ τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% μπορούν να λάβουν 400 ευρώ, εφόσον πληρούν τα ίδια εισοδηματικά όρια. Στην περίπτωση βαριάς αναπηρίας, με ποσοστό από 80% και άνω, το ποσό αυξάνεται στα 600 ευρώ.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιδότηση

Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει διαμονή σε ευρύ φάσμα καταλυμάτων, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και οργανωμένες κατασκηνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο παρέχονται περισσότερες επιλογές στους δικαιούχους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Η χρήση του voucher μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος των διακοπών, καθιστώντας πιο προσιτή τη μετακίνηση και τη διαμονή σε προορισμούς σε όλη την ελληνική επικράτεια.