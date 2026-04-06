ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοί παίρνουν voucher και τι περιλαμβάνει

Νωρίτερα και με 300.000 vouchers ξεκινά ο Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ, με αυξημένες παροχές και έμφαση σε ευάλωτες ομάδες.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός τίθεται φέτος σε εφαρμογή με σημαντικές αλλαγές, αυξημένο προϋπολογισμό και διευρυμένες παροχές, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν διακοπές. Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προβλέπει 300.000 επιταγές και συνολικό κόστος που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα μορφή του προγράμματος ενισχύει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση περισσότερων πολιτών, ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, εισάγονται αλλαγές τόσο στη διάρκεια όσο και στις παροχές.

Νωρίτερη έναρξη και νέα διάρκεια του προγράμματος

Για πρώτη φορά, η έναρξη του προγράμματος μεταφέρεται στις αρχές Μαΐου, αντί για τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν περιόδους με χαμηλότερο κόστος και μικρότερη τουριστική πίεση.

Η χρονική διεύρυνση του προγράμματος συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα δίνει περισσότερες επιλογές στους συμμετέχοντες για τον προγραμματισμό των διακοπών τους.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα και ποιες αλλαγές ισχύουν

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κοινωνικές ομάδες που έχουν αυξημένες ανάγκες. Οι πολύτεκνες οικογένειες εξισώνονται σε επίπεδο προτεραιότητας με τα άτομα με αναπηρία, ενώ ενισχύεται και το σύστημα μοριοδότησης.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η ένταξη των ανάδοχων μητέρων, οι οποίες πλέον αντιμετωπίζονται ισότιμα με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων, αποκτώντας πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των παροχών του προγράμματος.

Τι καλύπτει το voucher και οι παροχές διαμονής

Κάθε δικαιούχος λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό voucher, με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που ανήκει στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται σημαντικά αυξημένη κάλυψη, καθώς προσφέρονται έως δέκα ή και δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις, ανάλογα με την περιοχή. Οι ρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση συγκεκριμένων προορισμών.

Αυξημένες επιδοτήσεις και ειδικές προβλέψεις

Οι επιδοτήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 20% σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Επιπλέον, η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για συγκεκριμένες περιοχές.

Οι προβλέψεις αυτές ενισχύουν την ελκυστικότητα του προγράμματος και δημιουργούν επιπλέον κίνητρα για τη συμμετοχή των δικαιούχων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η συμπλήρωση 50 ημερών εργασίας ή επιδότησης ανεργίας.

Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν λάβει ειδική άδεια μητρότητας ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο ΑμεΑ, καθώς και όσοι συγκεντρώνουν συνολικά τις απαιτούμενες ημέρες από τις προβλεπόμενες κατηγορίες.