Επιδόματα: Δείτε τις πήρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 9 Απριλίου

Καταβολές 97.500.000 ευρώ σε 135.550 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μεταξύ 6 και 9 Απριλίου.

Πληρωμές συνολικού ύψους 97.500.000 ευρώ δρομολογούνται για το διάστημα από 6 έως 9 Απριλίου, με χιλιάδες δικαιούχους να λαμβάνουν χρήματα από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Πρόκειται για πληρωμές που αφορούν επιδόματα, εφάπαξ, αλλά και το αδειοδωρόσημο Πάσχα για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Συνολικά, 135.550 πολίτες αναμένεται να δουν ποσά στους λογαριασμούς τους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών των δύο φορέων, με έμφαση τόσο στην ενίσχυση των ανέργων όσο και στη στήριξη εργαζομένων και μητέρων.

Κατά την περίοδο 6 έως 9 Απριλίου θα καταβληθούν 97.500.000 ευρώ σε 135.550 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 8 Απριλίου θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για καταβολή αδειοδωρόσημου Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Από τις 6 έως τις 9 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

