ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα κατάρτισης – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η συνεχής ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασικό πυλώνα για την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά στον διαρκή εμπλουτισμό της λίστας των αξιολογημένων προγραμμάτων κατάρτισης που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους». Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που αποτυπώνει τη ζήτηση της αγοράς αλλά και την ανάγκη για συνεχή ανανέωση των γνώσεων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης.

Η λίστα των προγραμμάτων που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες προτάσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως και τις 30 Μαρτίου στις 14:30, στο πλαίσιο της Δράσης 16913 (MIS 5227573).

Η συγκεκριμένη δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι πράσινες δεξιότητες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και ο οικονομικός εγγραμματισμός, ο οποίος καθίσταται ολοένα και πιο κρίσιμος για τη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ενισχύεται ουσιαστικά η σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία υποβολής νέων προγραμμάτων παραμένει ανοικτή, γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή ανανέωση και επέκταση των διαθέσιμων επιλογών για τους εργαζόμενους. Κάθε νέο πρόγραμμα που κατατίθεται αξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή, διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη συνάφεια του περιεχομένου του. Με αυτόν τον τρόπο, η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων δεν παραμένει στατική, αλλά εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε σύγχρονες και στοχευμένες δράσεις κατάρτισης.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του μηχανισμού NextGenerationEU. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί όχι μόνο στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αλλά και στη συνολική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και προωθώντας τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/