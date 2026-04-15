Κοινωνικός Τουρισμός: Ανοίγει το πρόγραμμα με επιταγές σε 300.000 δικαιούχους για έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Το επίδομα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ ξεκινά την 1η Μαΐου, προσφέροντας έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

Το πρόγραμμα για την περίοδο 2026–2027 ενισχύεται με νέες παροχές, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και αυξημένα οφέλη στους συμμετέχοντες, με στόχο τόσο την ενίσχυση των νοικοκυριών όσο και της τουριστικής δραστηριότητας.

Πόσες διανυκτερεύσεις καλύπτει το επίδομα

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τους παρόχους.

Σε ορισμένες περιοχές, οι παροχές είναι αυξημένες, καθώς προβλέπονται έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος.

Πού φτάνει έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση προβλέπεται για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν από έως και δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Ποιες αλλαγές ισχύουν για τους δικαιούχους

Σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, ενισχύονται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, καθώς οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία προτεραιότητας με τα άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα εντάσσονται πλήρως και οι ανάδοχες μητέρες, διευρύνοντας το πεδίο των δικαιούχων.

Πώς λειτουργεί το επίδομα κοινωνικού τουρισμού

Η ενίσχυση παρέχεται μέσω επιταγών (voucher), οι οποίες αντιστοιχούν σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Μέσω αυτών, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν καταλύματα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, εξασφαλίζοντας διαμονή με χαμηλή ή μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Ο στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται νωρίτερα από άλλες χρονιές, προκειμένου οι δικαιούχοι να οργανώσουν εγκαίρως τις διακοπές τους.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η τόνωση της τουριστικής αγοράς ήδη από την άνοιξη, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και διάθεση 300.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού.