Με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Τι ερευνούν οι Αρχές

Πίνακας περιεχομένων

Οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου, με αποτέλεσμα να οδηγεί εκτάκτως στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του κοριτσιού εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.

Ο πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ Αθηνών, Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στο Mega τόνισε ότι το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε γρήγορα στην κλήση που έλαβε, προσθέτοντας ότι το παιδί διασωληνώθηκε στο Αττικό νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία.

«Γύρω στις 11 δεχτήκαμε κλήση για πτώση μαθήτριας σε σχολείο. Αμέσως στείλαμε κινητή μονάδα και παραλάβαμε το παιδάκι», είπε, σημειώνοντας: «Για πρώτες βοήθειες πήγαμε στο Αττικό νοσοκομείο που διασωληνώθηκε το κοριτσάκι και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Αγία Σοφία, όπου θα νοσηλευτεί».

Πτώση μαθήτριας σε σχολείο: Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά», είπε στη συνέχεια, αναφέροντας για την υγεία του παιδιού: «Είναι σοβαρή η κατάσταση, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις».

Έρευνα από το υπουργείο Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετέβη νωρίτερα σήμερα, στο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, ενώ ήδη έχει τεθεί υπό διερεύνηση το πώς συνέβη το περιστατικό στο σχολείο.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου, η κα Ζαχαράκη ανέφερε: «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στο εν λόγω σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το χρονικό του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αποδίδεται σε ατύχημα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τη διεύθυνση του σχολείου και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας την ανήλικη στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων.

