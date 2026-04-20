Πτώση μαθήτριας σε σχολείο: Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας

Άμεση κινητοποίηση μετά την πτώση 13χρονης στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, με τη διερεύνηση του περιστατικού να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πτώση μαθήτριας στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, με την 13χρονη να μεταφέρεται σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Το περιστατικό έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση, ενώ δίνεται έμφαση στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

Η Σοφία Ζαχαράκη μετέβη στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου νοσηλεύεται η μαθήτρια, η οποία είχε αρχικά διακομιστεί στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε από το σχολείο.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης έχει ήδη ξεκινήσει και θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το συμβάν. Όπως επισημάνθηκε, η διαδικασία θα είναι πλήρης και θα καλύψει κάθε πτυχή.

Παράλληλα, τονίζεται ότι προτεραιότητα αποτελεί η κατάσταση της υγείας της μαθήτριας, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της νοσηλείας της.

Άμεση παρέμβαση στο σχολείο

Στο σχολείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση, καθώς σχολική νοσηλεύτρια βρέθηκε δίπλα στη μαθήτρια αμέσως μετά το περιστατικό και τη συνόδευσε στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό.

Η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού συνέβαλε στην άμεση διαχείριση της κατάστασης, διασφαλίζοντας τη γρήγορη μεταφορά της μαθήτριας για ιατρική φροντίδα.

Στήριξη της σχολικής κοινότητας

Για την υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών, στο σχολείο έχει μεταβεί η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, η οποία περιλαμβάνει ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Επιπλέον, έχουν κληθεί και άλλοι ειδικοί από το ΚΕΔΑΣΥ, προκειμένου να ενισχυθεί η ψυχοκοινωνική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Συντονισμός των ενεργειών

Τη συνολική διαχείριση της κατάστασης έχει αναλάβει η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης, η οποία συντονίζει τις ενέργειες στήριξης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου.

Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, παρά το περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση.