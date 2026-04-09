230 νέα βιβλία – Πότε θα φτάσουν στα σχολεία
Σε ισχύ τέθηκε η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για την ένταξη νέων διδακτικών βιβλίων και πακέτων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων, όπως προκύπτει από το σχετικό ΦΕΚ.
Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου 2026, αφορά την ένταξη βιβλίων τόσο στην έντυπη όσο και στην ψηφιακή μορφή, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για το εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις βαθμίδες.
Ποια βιβλία εντάσσονται στο Μητρώο
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, εντάσσονται εκατοντάδες διδακτικά πακέτα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται βιβλία για το Δημοτικό, όπως Μαθηματικά, Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή, ΤΠΕ και Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, με συμμετοχή πολλών εκδοτικών φορέων και συγγραφέων.
Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές μετά το Πάσχα
Τι ισχύει για Γυμνάσιο και ανώτερες βαθμίδες
Η απόφαση επεκτείνεται και στο Γυμνάσιο, όπου εντάσσονται βιβλία για βασικά γνωστικά αντικείμενα όπως Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και Ιστορία.
Υπεραριθμίες στα σχολεία: Τα κριτήρια και οι εξαιρέσεις που ισχύουν
Παράλληλα, προβλέπεται η ένταξη διαφορετικών εκδοχών βιβλίων ανά μάθημα, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και υλικών.
Ο ρόλος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενσωμάτωση των βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων, γεγονός που ενισχύει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό υλικό.
Τι σημαίνει η απόφαση για σχολεία και μαθητές
Η ένταξη των νέων βιβλίων στο Μητρώο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρήση τους στα σχολεία, διασφαλίζοντας ότι πληρούν συγκεκριμένα παιδαγωγικά και ποιοτικά κριτήρια.
Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού, με περισσότερες επιλογές και σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας, που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.
