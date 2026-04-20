Συντάξεις – Αναδρομικά συνταξιούχων: Ποιοι παίρνουν έως 15.139 ευρώ

Αναδρομικά έως 15.139 ευρώ καταβάλλονται σε συνταξιούχους από επανυπολογισμούς, διορθώσεις και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών.

Τα αναδρομικά για χιλιάδες συνταξιούχους φτάνουν έως και 15.139 ευρώ, με τις πληρωμές να συνδέονται κυρίως με επανυπολογισμούς συντάξεων, διορθώσεις λαθών και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ήδη σημαντικός αριθμός δικαιούχων έχει λάβει τα ποσά που προκύπτουν.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταβολές και για άλλες κατηγορίες, όπως όσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση ή όσοι διεκδικούν επιστροφές από παλαιότερες κρατήσεις. Η εικόνα διαμορφώνεται από ένα σύνολο διαφορετικών περιπτώσεων που οδηγούν σε αναδρομικές πληρωμές.

Επανυπολογισμοί και αυξήσεις συντάξεων

Η μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και διαθέτουν τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης. Οι επανυπολογισμοί βασίζονται στην εφαρμογή αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης, τα οποία ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2019.

Οι διορθώσεις που πραγματοποιεί ο ΕΦΚΑ οδηγούν σε αυξήσεις που κυμαίνονται από 7 έως 197 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τις αποδοχές. Τα ποσά των αναδρομικών διαμορφώνονται αντίστοιχα, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με 40 χρόνια ασφάλισης, όπου η αλλαγή του ποσοστού αναπλήρωσης από 42,8% σε 50% οδηγεί σε επανυπολογισμό της σύνταξης και καταβολή αναδρομικών από το 2019.

Τα λάθη που οδήγησαν σε διορθώσεις

Σημαντικό μέρος των αναδρομικών προκύπτει από διορθώσεις λαθών που εντοπίστηκαν σε στοιχεία όπως ο χρόνος ασφάλισης και οι συντάξιμες αποδοχές. Οι αστοχίες αυτές επηρέασαν τις αρχικές αποφάσεις απονομής συντάξεων.

Μετά τον επανέλεγχο, προχώρησαν οι απαραίτητες διορθώσεις και ξεκίνησε η καταβολή των διαφορών. Ήδη περίπου 8.000 συνταξιούχοι, κυρίως από ταμεία μισθωτών και τραπεζών, έχουν λάβει τα ποσά που τους αναλογούν.

Προσαυξήσεις από παράλληλη ασφάλιση

Μία ακόμη κατηγορία αφορά συνταξιούχους που είχαν ασφαλιστεί παράλληλα σε δύο ταμεία έως το 2016. Σε πολλές περιπτώσεις, κατά την απονομή της σύνταξης δεν υπολογίστηκε η προσαύξηση που αντιστοιχεί στις εισφορές του δεύτερου ταμείου.

Η προσαύξηση αυτή μπορεί να φτάσει έως και 400 ευρώ μηνιαίως. Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί ποσά σε 1.090 δικαιούχους, ενώ η διαδικασία εξέτασης των φακέλων συνεχίζεται.

Επιστροφές σε αποστράτους και ειδικές κατηγορίες

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και απόστρατοι, καθώς και χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μερίσματα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις σχετίζονται με επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου 4093/2012.

Οι επιστροφές προέκυψαν μετά τη μείωση της κράτησης στις κύριες συντάξεις από τον Απρίλιο του 2023. Ήδη έχουν πληρωθεί 2.972 δικαιούχοι με ποσά έως 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.

Επιπλέον, προβλέπονται αυξήσεις για περίπου 5.500 αποστράτους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας καθορίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αυξάνονται με βάση τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών, οδηγώντας σε αύξηση περίπου 100 ευρώ μηνιαίως με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025.

Καθυστερήσεις στα αναδρομικά του ενδεκάμηνου

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία καταβολής αναδρομικών για το ενδεκάμηνο σε περίπου 370.000 συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους, που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις προχωρούν μετά από αποφάσεις Πρωτοδικείων.

Ωστόσο, η πρόοδος είναι αργή, καθώς μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί περίπου 20.000 δικαιούχοι, λόγω καθυστερήσεων στην εκδίκαση των υποθέσεων. Τα ποσά αφορούν την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016 και καταβάλλονται με τόκο 6%.

Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά όσοι είχαν καταθέσει αγωγές, καθώς με μεταγενέστερη ρύθμιση αποκλείστηκε η δυνατότητα νέων προσφυγών μετά το 2020, ενώ όσοι δεν προσέφυγαν δεν μπορούν πλέον να διεκδικήσουν τα συγκεκριμένα ποσά.