Ασφαλιστικές κατηγορίες: Η επιλογή που μειώνει το κόστος αλλά «κόβει» τη σύνταξη

Η επιλογή χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών από τη μεγάλη πλειονότητα των μη μισθωτών μειώνει το σημερινό κόστος, αλλά περιορίζει αισθητά τις μελλοντικές συντάξεις.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους μη μισθωτούς, με την πλειονότητα να στρέφεται στα χαμηλότερα επίπεδα εισφορών, επιδιώκοντας άμεση οικονομική ανακούφιση. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η τάση παραμένει ισχυρή, καθώς οι περισσότεροι επαγγελματίες και αγρότες δίνουν προτεραιότητα στη μείωση των μηνιαίων υποχρεώσεών τους.

Την ίδια στιγμή, η συγκεκριμένη επιλογή συνδέεται άμεσα με τις μελλοντικές αποδοχές από τη σύνταξη, δημιουργώντας ένα δίλημμα μεταξύ παρόντος κόστους και μελλοντικών απολαβών. Η στάση αυτή αποτυπώνει τις πιέσεις που δέχονται οι μη μισθωτοί, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων εισφορών.

Η κυριαρχία των χαμηλών ασφαλιστικών κατηγοριών

Η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα των επιλογών, καθώς πάνω από 1 εκατομμύριο μη μισθωτοί, που αντιστοιχούν στο 71% του συνόλου, την προτίμησαν. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι οι ασφαλισμένοι επιδιώκουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις υποχρεωτικές καταβολές τους.

Παράλληλα, ένα επιπλέον 9% επέλεξε τη δεύτερη κατηγορία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι συνολικά οκτώ στους δέκα κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα εισφορών. Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται σταθερά, υποδεικνύοντας μια διαχρονική τάση στο σύστημα ασφάλισης.

Μείωση κόστους με άμεσο όφελος

Η επιλογή χαμηλότερων κατηγοριών επιτρέπει στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες να περιορίσουν σημαντικά τη μηνιαία δαπάνη τους. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων οικονομικών πιέσεων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών λειτουργεί ως βασικό εργαλείο διαχείρισης του κόστους.

Ασφαλιστική κατηγορία 2026 e-ΕΦΚΑ: Τι σημαίνει η χαμηλή κατηγορία για τη σύνταξη

Αυτή η στρατηγική δίνει άμεση ανάσα στους ασφαλισμένους, διευκολύνοντας τη διατήρηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ωστόσο, πρόκειται για μια επιλογή που δεν είναι χωρίς συνέπειες σε βάθος χρόνου.

Οι επιπτώσεις στις μελλοντικές συντάξεις

Η επιλογή χαμηλών εισφορών για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε αισθητά περιορισμένες συντάξεις. Εκτιμάται ότι σε περιπτώσεις όπου η ίδια στρατηγική ακολουθείται για έως και 40 χρόνια, οι απολαβές μετά τη συνταξιοδότηση ενδέχεται να διαμορφωθούν κοντά στα 800 ευρώ.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ εισφορών και τελικού ποσού σύνταξης, επιβεβαιώνοντας ότι η εξοικονόμηση στο παρόν μεταφράζεται σε χαμηλότερες απολαβές στο μέλλον. Πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο που καλούνται να σταθμίσουν οι ασφαλισμένοι.

Ο ρόλος των αυξήσεων στις εισφορές

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές των μη μισθωτών είναι η συνεχής άνοδος των ασφαλιστικών εισφορών τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία τετραετία, η αύξηση έχει φτάσει το 18,2%, ποσοστό που καταγράφεται ως το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τη στροφή προς τις χαμηλότερες κατηγορίες, καθώς οι ασφαλισμένοι προσπαθούν να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος. Έτσι, οι αποφάσεις τους διαμορφώνονται όχι μόνο από τις προσωπικές τους ανάγκες, αλλά και από τις γενικότερες συνθήκες του ασφαλιστικού συστήματος.

