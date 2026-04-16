Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Μάιο του 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, ακολουθώντας τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Η διαδικασία πληρωμών ξεκινά την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, οπότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς από 1ης Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Παράλληλα, θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας ασφαλισμένων.

Η δεύτερη φάση των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, οπότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων φορέων, καθώς και του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι πληρωμές εντάσσονται στον προγραμματισμό του Φορέα για την ομαλή και έγκαιρη καταβολή των συντάξεων, με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων και τη διευκόλυνση των δικαιούχων ενόψει των υποχρεώσεών τους στο τέλος του μήνα.