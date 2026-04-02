Ζαχαράκη: Μεγάλη ενίσχυση στις σχολικές βιβλιοθήκες με νέα βιβλία και υλικό

Με 2.000 νέους τίτλους βιβλίων και σύγχρονο υλικό εμπλουτίζονται οι σχολικές βιβλιοθήκες - 8.000 σχολικές μονάδες ενισχύονται με συλλογές βιβλίων – Στα νέα προγράμματα σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λογοτεχνία

Σοφία Ζαχαράκη για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: Θέλουμε να φέρουμε το βιβλίο πιο κοντά στους μαθητές και μαθήτριες γιατί έτσι ενισχύεται η δημιουργικότητα, η φαντασία τους

Σε εκδήλωση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, συμμετείχε εξ αποστάσεως η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων, όπου ο συγγραφέας Κυριάκος Αθανασιάδης διάβασε στα παιδιά το βιβλίο του «Η πιο όμορφη λέξη του κόσμου».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών να αναδεικνύει τη σημασία της επαφής με το βιβλίο από τις πρώτες σχολικές ηλικίες, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της φιλαναγνωσίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.

Η Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι η καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα αποτελεί βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι «το βιβλίο ανοίγει ορίζοντες, ενισχύει τη φαντασία και καλλιεργεί τη σκέψη των παιδιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και σκεπτόμενων πολιτών. Στόχος μας είναι να φέρουμε το βιβλίο πιο κοντά στους μαθητές και τις μαθήτριες, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη χαρά της ανάγνωσης.»

Το Υπουργείο, προχωρά στη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και την αναβάθμιση των μορφωτικών υποδομών του δημόσιου σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται νέες σχολικές βιβλιοθήκες κάθε χρόνο, αναβαθμίζονται οι υφιστάμενες και ενισχύονται περισσότερες από 8.000 σχολικές μονάδες με συλλογές βιβλίων, θεμελιώνοντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό πλαίσιο για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Παράλληλα, δρομολογείται η ψηφιακή διασύνδεση των σχολικών βιβλιοθηκών με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη και ισότιμη πρόσβαση των μαθητών και μαθητριών σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υλικό.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο ενισχύει τις σχολικές βιβλιοθήκες με βιβλιοθηκονόμους, ενώ προβλέπεται ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών με έως και 2.000 νέους τίτλους βιβλίων και σύγχρονο υλικό, ενισχύοντας τόσο τις νέες όσο και τις ήδη υπάρχουσες δομές.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι οι σχολικές βιβλιοθήκες να μετατραπούν σε ζωντανούς, φιλόξενους και δημιουργικούς χώρους μάθησης, όπου η πρόσβαση στη γνώση και στα σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης θα είναι ισότιμη για όλους τους μαθητές.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός των Σχολικών Βιβλιοθηκών» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία και ενίσχυση συλλογών βιβλίων, τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και τη λειτουργία ενός Εθνικού Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στη λογοτεχνία έχει δοθεί και στα νέα προγράμματα σπουδών.

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», έχει αποστείλει ολοκληρωμένα λογοτεχνικά βιβλία (έντυπα και ψηφιακά) σε όλες τις βαθμίδες, από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν και διδάσκονται παράλληλα με το σχολικό εγχειρίδιο, με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της κριτικής σκέψης.