ΕΟΠΥΥ: Πώς γίνεται η αποζημίωση για γυαλιά και φακούς επαφής – Η νέα ψηφιακή διαδικασία

Η αποζημίωση για γυαλιά και φακούς επαφής από τον ΕΟΠΥΥ πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, με συγκεκριμένα ποσά και σαφή βήματα υποβολής.

ΕΟΠΥΥ: Η διαδικασία αποζημίωσης για γυαλιά και φακούς επαφής έχει περάσει σε πλήρως ψηφιακή μορφή, επιτρέποντας στους ασφαλισμένους να ολοκληρώνουν την αίτησή τους χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσίες.

Η νέα αυτή πρακτική περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία, καθώς με λίγα βήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Τα ποσά αποζημίωσης και οι βασικοί περιορισμοί

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται αποζημίωση έως 100 ευρώ για την αγορά γυαλιών οράσεως, ποσό που καλύπτει τόσο τον σκελετό όσο και τα κρύσταλλα. Για τους φακούς επαφής προβλέπεται αποζημίωση 25 ευρώ ανά φακό.

ΔΕΙΤΕ Μητσοτάκης: ΑΥΤΑ είναι τα ΝΕΑ έκτακτα μέτρα για την ακρίβεια – Επιδοτήσεις, εισιτήρια και κάρτα καυσίμων

Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποζημίωση και για τα δύο είδη. Παράλληλα, η αντικατάσταση γυαλιών επιτρέπεται κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ για τους φακούς επαφής το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι δύο έτη.

Ειδικές ρυθμίσεις για παιδιά και πρεσβυωπία

Για τα παιδιά έως 12 ετών προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης γυαλιών ασφαλείας κάθε δύο χρόνια, διευκολύνοντας τις οικογένειες στην κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Στην περίπτωση της πρεσβυωπίας, η αποζημίωση αφορά αποκλειστικά ασφαλισμένους άνω των 40 ετών και ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή

Η αίτηση απαιτεί την ύπαρξη κωδικών Taxisnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου ή του προστατευόμενου μέλους. Παράλληλα, είναι απαραίτητος ένας ενεργός τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) για την καταβολή του ποσού.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν την απόδειξη αγοράς, τη βεβαίωση από το κατάστημα οπτικών και έγγραφο που επιβεβαιώνει τον τραπεζικό λογαριασμό.

Αναλυτικά τα βήματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας

Η διαδικασία ξεκινά από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο χρήστης συνδέεται στον «Φάκελο Ασφάλισης Υγείας» χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς.

Στη συνέχεια επιλέγεται η ενότητα «Ατομικά Αιτήματα Παροχών», όπου καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας, ο ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του δικαιούχου, ενώ ακολουθεί η επιλογή της σχετικής γνωμάτευσης που αντιστοιχεί στο παραπεμπτικό οφθαλμίατρου.

ΔΕΙΤΕ Vouchers τροφίμων: Πώς αλλάζει το σύστημα ενίσχυσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Έπειτα, επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf και ολοκληρώνεται η υποβολή, με την καταγραφή αριθμού πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αίτησης.

Χρόνος επεξεργασίας και κρίσιμες επισημάνσεις

Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να διατηρούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για διάστημα πέντε ετών, καθώς ενδέχεται να ζητηθούν σε μεταγενέστερο έλεγχο.

Ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους δύο έως τρεις μήνες, ενώ η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων και η ακρίβεια των εγγράφων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης.