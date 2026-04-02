Τραγωδία! Πέθανε ο 7χρονος που είχε χτυπήσει το κεφάλι του παίζοντας κρυφτό σε πάρκο της πόλης

Η Βέροια βυθίστηκε στο πένθος μετά τον θάνατο ενός 7χρονου παιδιού, το οποίο κατέληξε έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε πάρκο της πόλης.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 20 Μαρτίου, όταν το παιδί τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή.

Η μάχη του παιδιού και η κατάληξη

Μετά τον τραυματισμό του, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Εκεί νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις, όμως η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Απριλίου άφησε την τελευταία του πνοή.

Πού και πώς εντοπίστηκε το παιδί

Το παιδί είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του σε πρανές, ανάμεσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και τον χώρο του πάρκου, από διερχόμενο πολίτη.

Ο πολίτης ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30, την ώρα που η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στην εκκλησία.

Οι συνθήκες του τραυματισμού

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το παιδί έπαιζε κρυφτό με τον αδελφό του και έναν φίλο του, όταν απομακρύνθηκε για να τους αναζητήσει.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, φέρεται να σκόνταψε σε κάποιο αντικείμενο, να έπεσε και να χτύπησε το κεφάλι του στο έδαφος, σε σημείο όπου επικρατούσε σκοτάδι.

Η περιγραφή του πατέρα

Ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι ο 7χρονος είχε απομακρυνθεί από τα άλλα παιδιά στο πλαίσιο του παιχνιδιού και βρέθηκε μόνος τη στιγμή του ατυχήματος.

Όπως περιέγραψε, το παιδί σκόνταψε σε ξύλο ή κλαδί και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι του στο τσιμέντο, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε από άλλο παιδί και ειδοποιήθηκαν οι γονείς του.

Οι πρώτες στιγμές μετά το συμβάν

Το παιδί βρέθηκε αρχικά από άλλο παιδί που δεν είχε σχέση με την παρέα του, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των ενηλίκων.

Αμέσως μετά ειδοποιήθηκαν οι γονείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες, με τη διακομιδή του να γίνεται σε κρίσιμη κατάσταση και τη μάχη για τη ζωή του να συνεχίζεται για ημέρες.