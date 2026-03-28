Μισθοί δημοσίου: Ποιοι κερδίζουν έως έναν επιπλέον μισθό το 2026

Αυξήσεις έως και 80% ενός μηνιαίου μισθού καταγράφονται φέτος για τη μεγάλη πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων, μετά τις νέες παρεμβάσεις στις αποδοχές.

Αυξήσεις σ στο δημόσιο φέρνει το 2026, με τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων να βλέπει σημαντική ενίσχυση στις αποδοχές της, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει έως και το 80% ενός μηνιαίου μισθού σε ετήσια βάση. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με τη νέα προσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία επηρεάζει οριζόντια το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η εφαρμογή της αύξησης, ύψους 40 ευρώ μικτά μηνιαίως, ξεκινά από τα τέλη Απριλίου, ενώ προβλέπεται και αναδρομική ισχύς από την αρχή του ίδιου μήνα. Το συνολικό όφελος για το 2026 ενισχύεται περαιτέρω, καθώς συνδυάζεται με φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλες παρεμβάσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Πόσοι επηρεάζονται και ποιο είναι το συνολικό όφελος

Η νέα μισθολογική παρέμβαση αφορά περίπου 720.000 εργαζομένους από τους συνολικά 850.000 που μισθοδοτούνται στο δημόσιο. Πρόκειται για σχεδόν 9 στους 10 υπαλλήλους, οι οποίοι θα διαπιστώσουν αυξημένες αποδοχές σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις έργου και δεν υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο δεν θα δουν μεταβολές στους μισθούς τους. Το άμεσο δημοσιονομικό κόστος της φετινής αύξησης εκτιμάται σε 358 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά για το 2026 η ενίσχυση των καθαρών αποδοχών φτάνει περίπου το 1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο από τις αυξήσεις

Μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται σε εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και σε νεοδιόριστους υπαλλήλους με περιορισμένη προϋπηρεσία. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ετήσιες αποδοχές αυξάνονται κατά ποσά που αντιστοιχούν σε έναν επιπλέον μισθό.

Για παράδειγμα, νέος υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία βλέπει αύξηση που αγγίζει το 83% ενός καθαρού μισθού σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 το όφελος αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς. Αντίστοιχα, εργαζόμενοι με παιδιά και πολυετή εμπειρία εμφανίζουν σημαντική βελτίωση στις καθαρές αποδοχές τους.

Οι διαφορές ανά κατηγορία εργαζομένων

Οι αυξήσεις δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλες τις κατηγορίες. Υπάλληλοι χαμηλότερων βαθμίδων ή με οικογενειακές υποχρεώσεις καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά αύξησης, που φτάνουν έως και τρεις επιπλέον μισθούς σε σχέση με το 2023.

Αντίθετα, στελέχη με υψηλότερες θέσεις ευθύνης εμφανίζουν πιο περιορισμένα οφέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αύξηση κυμαίνεται περίπου στο 30% ενός μηνιαίου μισθού σε σχέση με το προηγούμενο έτος και φτάνει έως περίπου 1,5 μισθό σε σύγκριση με το 2023.

Η συνολική εικόνα των αυξήσεων από το 2023 έως το 2026

Από το 2023, όταν επανεκκίνησαν οι μισθολογικές αυξήσεις, έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί συνολικά 35 παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ενσωματωθεί μόνιμα στις αποδοχές, δημιουργώντας σωρευτικό όφελος για τους εργαζομένους.

Σε ετήσια βάση, η συνολική αύξηση αποδοχών για την τετραετία 2023-2026 εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 3,3 δισ. ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη η σωρευτική επίδραση των αυξήσεων, το συνολικό όφελος ξεπερνά τα 7,8 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο.

Σύγκριση με το σενάριο 13ου και 14ου μισθού

Οι μισθολογικές αυξήσεις συγκρίνονται συχνά με το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ταυτόχρονη εφαρμογή τους δεν θα ήταν δημοσιονομικά εφικτή.

Ακόμη και αν εφαρμοζόταν το σενάριο των δύο επιπλέον μισθών, το συνολικό όφελος στην τετραετία θα ήταν αντίστοιχο με αυτό που ήδη προκύπτει από τις αυξήσεις. Επιπλέον, σε ετήσια βάση, οι αποδοχές θα ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το σημερινό σύστημα αυξήσεων.

Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι επιλογές πολιτικής

Οι παρεμβάσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται με βάση συγκεκριμένα δημοσιονομικά όρια και ευρωπαϊκούς κανόνες. Η δυνατότητα για μεγαλύτερες αυξήσεις ή πρόσθετες παροχές είναι περιορισμένη, καθώς σημαντικά κονδύλια κατευθύνονται ήδη σε άλλες υποχρεώσεις, όπως οι συντάξεις.

Παράλληλα, η επιλογή στοχευμένων αυξήσεων, αντί οριζόντιων παροχών όπως οι επιπλέον μισθοί, επιδιώκει να ενισχύσει περισσότερο τους χαμηλόμισθους και τις οικογένειες με παιδιά, περιορίζοντας τις ανισότητες στο εσωτερικό του δημόσιου τομέα.