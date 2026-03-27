Αλλάζουν τα δεδομένα με το νέο κατώτατο μισθό: Αυτά τα επιδόματα αυξάνονται

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο προκαλεί αλλαγές σε μισθούς, επιδόματα και αποδοχές στο Δημόσιο, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από την πρώτη Απριλίου διαμορφώνει νέο τοπίο στις αποδοχές εργαζομένων, επηρεάζοντας τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε αναπροσαρμογή των καθαρών ποσών που καταλήγουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνονται και σε σειρά επιδομάτων.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη εξέλιξη ενεργοποιεί ευρύτερες μισθολογικές παρεμβάσεις, με συνέπειες που φτάνουν έως και τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων. Οι διαφοροποιήσεις δεν είναι ενιαίες, καθώς λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία και η προϋπηρεσία.

Νέες καθαρές αποδοχές ανά ηλικία και προϋπηρεσία

Οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων παρουσιάζουν διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία, δημιουργώντας ένα νέο μισθολογικό πλαίσιο. Για εργαζόμενους έως 25 ετών, τα καθαρά ποσά διαμορφώνονται στα 797 ευρώ, ενώ για όσους φτάνουν έως τα 30 έτη υπολογίζονται στα 780,77 ευρώ.

Αντίστοιχα, για εργαζόμενους άνω των 30 ετών, το ποσό ανέρχεται στα 771,67 ευρώ καθαρά. Την ίδια στιγμή, οι αποδοχές επηρεάζονται και από την προϋπηρεσία, με την πρώτη τριετία να φτάνει τα 1.012 ευρώ μικτά, τη δεύτερη τα 1.104 ευρώ και την τρίτη τα 1.196 ευρώ μικτά.

Ποια επιδόματα επηρεάζονται από την αύξηση

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού δεν περιορίζεται στους βασικούς μισθούς, αλλά επεκτείνεται σε συνολικά 24 επιδόματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το επίδομα ανεργίας, το οποίο αυξάνεται στα 564,68 ευρώ από 540 ευρώ.

Στη λίστα των επιδομάτων που επηρεάζονται συγκαταλέγονται επίσης εκείνα που αφορούν γάμο, τριετίες, εργασία, οικοδόμους, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες και αγγειοπλάστες. Παράλληλα, μεταβολές καταγράφονται και σε επιδόματα που σχετίζονται με καλλιτέχνες, ηθοποιούς, εργαζόμενους στον τουρισμό, καθώς και σε ειδικά εφάπαξ βοηθήματα που αντικαθιστούν προηγούμενες παροχές.

Ενίσχυση και σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Οι αλλαγές αγγίζουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και σμυριδεργάτες, ενώ επηρεάζονται και επιδόματα που σχετίζονται με μητρότητα, γονική άδεια και αφερεγγυότητα εργοδότη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προσαρμογή επιδομάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα επιδόματα μαθητευόμενων σε σχολές της ΔΥΠΑ, μαθητείας ΕΠΑΣ, καθώς και η πρακτική άσκηση σε τουριστικές σχολές. Επιπλέον, για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις προβλέπονται ποσά που αντιστοιχούν σε 30 κατώτατα ημερομίσθια για προπτυχιακούς και 10 για μεταπτυχιακούς.

Αλλαγές στις αποδοχές του δημοσίου

Η επίδραση της αύξησης επεκτείνεται και στο Δημόσιο, όπου προβλέπεται οριζόντια ενίσχυση των αποδοχών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση 40 ευρώ μεικτά μηνιαίως, στο πλαίσιο της σχετικής κυβερνητικής απόφασης.

Η εφαρμογή της νέας μισθολογικής ρύθμισης ξεκινά από τον Απρίλιο, ωστόσο δεν αποκλείονται καθυστερήσεις λόγω τεχνικών προσαρμογών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αύξηση ενδέχεται να εμφανιστεί στη μισθοδοσία Μαΐου, με τα ποσά του Απριλίου να καταβάλλονται αναδρομικά.

Δημοσιονομικό κόστος και συνολικές παρεμβάσεις

Η συγκεκριμένη μισθολογική πολιτική συνοδεύεται από σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. Για το 2026, η δαπάνη της αύξησης εκτιμάται στα 358 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα, εάν συνυπολογιστούν η μείωση του φόρου εισοδήματος από τον Ιανουάριο και οι παρεμβάσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και Υπουργείο Εξωτερικών, το συνολικό ύψος των αυξήσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2026 προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε βάθος τετραετίας, από το 2023 έως το 2026, το συνολικό κόστος των αυξήσεων στον δημόσιο τομέα υπολογίζεται περίπου στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας τη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης των εισοδημάτων.