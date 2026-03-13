Δημόσιοι υπάλληλοι: Ποιοί θα πάρουν αύξηση από 1η Απριλίου

Μια νέα αρχή για τα εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων σηματοδοτεί η 1η Απριλίου, καθώς η κυβέρνηση δρομολογεί ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων που συνδέει άρρηκτα τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα με τις απολαβές στο Δημόσιο.

Με τη διαδικασία της διαβούλευσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τις τελικές εισηγήσεις να αναμένονται στο τέλος Μαρτίου, το τοπίο ξεκαθαρίζει για συνολικά 1,3 εκατομμύριο απασχολούμενους.

Η φιλοσοφία της επικείμενης μεταρρύθμισης εδράζεται στην αρχή της «συμπόρευσης»: δηλαδή ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο (κατηγορία Υ.Ε.) δεν επιτρέπεται πλέον να υπολείπεται του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η αύξηση των 50 ευρώ που θα ανεβάσει τον κατώτατο από τα 880 στα 930 ευρώ (μεικτά), θα μεταφερθεί αυτόματα και οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου.

Οι κερδισμένοι του Δημοσίου: Οριζόντια ενίσχυση για 770.000 υπαλλήλους

Η παρέμβαση στον δημόσιο τομέα δεν περιορίζεται μόνο στους νεοπροσληφθέντες. Η αύξηση των 50 ευρώ θα καταβληθεί οριζόντια σε όλα τα κλιμάκια και βαθμούς, επηρεάζοντας όχι μόνο τους πολιτικούς υπαλλήλους αλλά και τους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Ένστολοι (Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας).

Δικαστικοί λειτουργοί και ερευνητές.

Ιατροί του ΕΣΥ και πανεπιστημιακοί.

Το συνολικό ετήσιο όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους, συνυπολογίζοντας τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την αναμόρφωση ειδικών μισθολογίων (όπως των Ενόπλων Δυνάμεων), εκτιμάται ότι θα αγγίξει μεσοσταθμικά τα 620 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, από 880€ σήμερα οι υπάλληλοι που είναι στα εισαγωγικά κλιμάκια θα φτάσουν στα 930€ παίρνοντας μια αύξηση 50€. Όμως την ίδια αύξηση των 50€ θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι οριζόντια. Έτσι ένας υπάλληλος που έχει μισθό 1.200€ θα παίρνει από 1η Απρίλιου 1.250€ και ένας υπάλληλος που παίρνει 1.500€ θα λαμβάνει από 1η Απριλίου 1.550€.

Ιδιωτικός τομέας: Η επιστροφή των Συλλογικών Συμβάσεων

Στον ιδιωτικό τομέα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: σήμερα, μόλις 740.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από ΣΣΕ, σε ένα σύνολο 2,29 εκατομμυρίων. Η κυβέρνηση στοχεύει στην «ομπρέλα» προστασίας περισσότερων μισθωτών, την ώρα που 575.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο θα δουν άμεση ενίσχυση.

Οι αυξήσεις για τον ιδιωτικό τομέα ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και το 20% του μισθού, ανάλογα με την προϋπηρεσία και την κατηγορία, καθώς η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων δημιουργεί μια νέα δυναμική διεκδικήσεων.

Ο οδικός χάρτης προς τα 950 ευρώ

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι μακροπρόθεσμος και στοχεύει στην επίτευξη κατώτατου μισθού ύψους 950 ευρώ μέχρι το 2027. Από το 2028 και μετά, η σελίδα αλλάζει οριστικά, καθώς η αναπροσαρμογή θα απεμπλακεί από τις πολιτικές αποφάσεις και θα βασίζεται σε έναν αυστηρό μαθηματικό τύπο.

Αυτός ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη του αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα, όπως ο πληθωρισμός και η αύξηση της παραγωγικότητας της εθνικής οικονομίας.