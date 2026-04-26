Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι και πότε ξεκινά η εφαρμογή του

Πίνακας περιεχομένων

Το ψηφιακό ευρώ προχωρά σταθερά προς την υλοποίησή του, με ορίζοντα κυκλοφορίας το 2029 και βασικό χαρακτηριστικό τις offline πληρωμές που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των συναλλαγών.

Το ψηφιακό ευρώ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρά πλέον στο στάδιο της τεχνικής ανάπτυξης, θέτοντας σαφές χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία του το 2029. Κεντρικό στοιχείο του νέου μέσου πληρωμής θα είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης offline συναλλαγών, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας για τους χρήστες.

Ήδη προβλέπεται ότι πριν από την πλήρη εφαρμογή του, το ψηφιακό ευρώ θα δοκιμαστεί πιλοτικά για ένα έτος, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα και η αποδοχή του. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα πολυετές σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται σταδιακά μέσα από διακριτές φάσεις σχεδιασμού, προετοιμασίας και υλοποίησης.

Ψηφιακό ευρώ: Η φάση της τεχνικής υλοποίησης

Η διαδικασία ανάπτυξης του ψηφιακού ευρώ έχει περάσει πλέον σε κρίσιμο στάδιο, καθώς βρίσκεται στην τρίτη φάση, η οποία εκτείνεται από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Σε αυτή την περίοδο δίνεται έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην τεχνική ολοκλήρωση του συστήματος.

Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής και των τεχνικών προτύπων, στη διοργάνωση πιλοτικών δοκιμών, αλλά και στη συνεργασία με φορείς της αγοράς για τη διαμόρφωση των τελικών κανόνων λειτουργίας. Πρόκειται για μια φάση που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του θεωρητικού σχεδιασμού και της πρακτικής εφαρμογής.

Ψηφιακό ευρώ: Οι προηγούμενες φάσεις σχεδιασμού

Η πορεία προς την υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ ξεκίνησε με τη φάση διερεύνησης, η οποία διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2023. Σε αυτό το στάδιο τέθηκαν οι βασικές αρχές του εγχειρήματος, με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, την ευκολία χρήσης και τη συμπληρωματική λειτουργία του σε σχέση με τα μετρητά.

Ακολούθησε η φάση προετοιμασίας, από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025, κατά την οποία καθορίστηκαν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του νέου μέσου πληρωμής. Στο ίδιο διάστημα εκδόθηκε και η πρώτη μορφή του εγχειριδίου κανόνων, που προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο σύστημα.

Ψηφιακό ευρώ: Η πιλοτική δοκιμή πριν την κυκλοφορία

Η επόμενη φάση αφορά την πιλοτική εφαρμογή, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2027 έως τον Σεπτέμβριο του 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκριθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο έως το τέλος του 2026.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα συνεργαστούν με το Ευρωσύστημα για να ελέγξουν την τεχνική και επιχειρησιακή λειτουργία του ψηφιακού ευρώ σε πραγματικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα καθορίσει την ετοιμότητα για την τελική εφαρμογή.

Ψηφιακό ευρώ: Τα βασικά πλεονεκτήματα για τους πολίτες

Το ψηφιακό ευρώ σχεδιάζεται ως ένα σύγχρονο εργαλείο πληρωμών που θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών σε όλη την ευρωζώνη. Θα είναι διαθέσιμο σε όλους, με ίσους όρους πρόσβασης και χρήσης, ενώ θα γίνεται αποδεκτό σε ευρεία κλίμακα.

Παράλληλα, αξιοποιώντας υπάρχουσες υποδομές, περιορίζει το κόστος προσαρμογής για την αγορά. Επιπλέον, εισάγει νέες δυνατότητες, όπως οι offline συναλλαγές, οι οποίες επιτρέπουν πληρωμές χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και χωρίς καταγραφή της συναλλαγής.

Ψηφιακό ευρώ: Επιπτώσεις στην οικονομία και το σύστημα πληρωμών

Η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον τομέα των πληρωμών, περιορίζοντας την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς παρόχους. Ταυτόχρονα, δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από τράπεζες και άλλους φορείς.

Επιπλέον, λειτουργεί με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το ψηφιακό ευρώ συμβάλλει στην ενίσχυση της νομισματικής κυριαρχίας, στην ανθεκτικότητα του συστήματος πληρωμών και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην ψηφιακή οικονομία.