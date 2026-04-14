Αλλάζουν όλα στις καθημερινές συναλλαγές: Τι φέρνει το ψηφιακό ευρώ

Πίνακας περιεχομένων

Το ψηφιακό ευρώ προχωρά προς υλοποίηση με ορίζοντα το 2029, φέρνοντας νέες δυνατότητες πληρωμών και ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής αυτονομίας.

Το ψηφιακό ευρώ εισέρχεται σε κρίσιμη φάση υλοποίησης, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρά στα επόμενα βήματα για την καθιέρωσή του ως επίσημου μέσου πληρωμών έως το 2029.

Το νέο νόμισμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σύγχρονη και ασφαλή λύση για συναλλαγές, διατηρώντας παράλληλα χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα συνδέονταν κυρίως με τα μετρητά.

Η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από τεχνολογικές και λειτουργικές προσαρμογές, με το εγχείρημα να περνά από το στάδιο του σχεδιασμού στην πρακτική εφαρμογή. Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, η διαδικασία έχει ήδη εισέλθει σε φάση τεχνικής υλοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα και διακριτά στάδια εξέλιξης.

Η πορεία προς την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ

Η υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ εξελίσσεται μέσα από διαδοχικές φάσεις που καλύπτουν σχεδόν μια δεκαετία. Η αρχική περίοδος, από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Οκτώβριο 2023, επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της σκοπιμότητας και στον καθορισμό των βασικών χαρακτηριστικών του νέου νομίσματος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τέθηκαν ως προτεραιότητες η προστασία της ιδιωτικότητας, η δυνατότητα πρόσβασης για όλους τους πολίτες και η συμπληρωματική λειτουργία του ψηφιακού ευρώ σε σχέση με τα μετρητά. Η ολοκλήρωσή της άνοιξε τον δρόμο για πιο συγκεκριμένες ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης.

Από τον σχεδιασμό στην τεχνική εφαρμογή

Η δεύτερη φάση, που εκτείνεται από τον Νοέμβριο 2023 έως τον Οκτώβριο 2025, σηματοδοτεί τη μετάβαση στον πρακτικό σχεδιασμό του συστήματος. Σε αυτό το στάδιο, το Ευρωσύστημα συνεργάζεται με τράπεζες και παρόχους πληρωμών για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών.

Κομβικό στοιχείο αποτελεί η δημιουργία του εγχειριδίου κανόνων, το οποίο προσδιορίζει τους ρόλους των συμμετεχόντων και τις διαδικασίες λειτουργίας. Το εργαλείο αυτό λειτουργεί ως βάση για την ανάπτυξη ενός ενιαίου και αξιόπιστου πλαισίου λειτουργίας του ψηφιακού ευρώ.

Η κρίσιμη φάση ανάπτυξης και δοκιμών

Η τρίτη φάση, που καλύπτει την περίοδο από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Σεπτέμβριο 2027, επικεντρώνεται στην τεχνική ετοιμότητα και στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών. Παράλληλα, προετοιμάζονται οι πιλοτικές δοκιμές και ενισχύεται η συνεργασία με φορείς της αγοράς.

Στη συνέχεια, από τον Σεπτέμβριο 2027 έως τον Σεπτέμβριο 2028, προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή διάρκειας δώδεκα μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επιλεγμένοι πάροχοι πληρωμών θα συνεργαστούν με το Ευρωσύστημα, ώστε να ελεγχθεί στην πράξη η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία του συστήματος, πριν από τις τελικές αποφάσεις για την κυκλοφορία.

Τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του νέου νομίσματος

Το ψηφιακό ευρώ σχεδιάζεται ως ένα μέσο πληρωμής που θα μπορεί να χρησιμοποιείται ευρέως εντός της ευρωζώνης και, υπό προϋποθέσεις, και πέρα από αυτήν. Ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης offline συναλλαγών, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Επιπλέον, το νέο σύστημα αξιοποιεί υπάρχουσες υποδομές, μειώνοντας το κόστος προσαρμογής για την αγορά. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα πληρωμών, περιορίζοντας την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς παρόχους και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Ο ρόλος του ψηφιακού ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία

Η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως δημόσια εναλλακτική λύση έναντι των ιδιωτικών μέσων πληρωμών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το νέο νόμισμα θα ενισχύσει τη νομισματική κυριαρχία της ευρωζώνης και θα διευρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή οικονομία, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες επιλογές για καθημερινές συναλλαγές.