Δημόσιο: Αυξήσεις έως 9,2% στους μισθούς των υπαλλήλων

Αυξήσεις έως 9,2% στους δημόσιους υπαλλήλους προκύπτουν από τον συνδυασμό μισθολογικής ενίσχυσης και φοροαπαλλαγών.

Οι αυξήσεις στο Δημόσιο φτάνουν έως και το 9,2%, καθώς συνδυάζονται η οριζόντια ενίσχυση των μισθών από την 1η Απριλίου και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από την αρχή του έτους. Το νέο πλαίσιο επηρεάζει εργαζόμενους στην κεντρική διοίκηση, στους ΟΤΑ και στα ειδικά μισθολόγια.

Η βασική αύξηση ανέρχεται σε 4,55% ή 40 ευρώ και ενσωματώνεται στους μισθούς όλων των κλιμακίων, χωρίς να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Σε συνδυασμό με τις φοροαπαλλαγές, προκύπτει σημαντική ενίσχυση των καθαρών αποδοχών για χιλιάδες υπαλλήλους.

Πώς προκύπτουν οι αυξήσεις στο Δημόσιο

Η ενίσχυση των αποδοχών δεν περιορίζεται μόνο στην οριζόντια αύξηση, αλλά ενισχύεται από τις φορολογικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το καθαρό εισόδημα. Το αποτέλεσμα είναι διπλό όφελος για τους εργαζόμενους, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει σε υψηλά ποσοστά.

Η εφαρμογή της αύξησης αφορά όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στις αποδοχές, με στόχο τη συνολική βελτίωση των εισοδημάτων στο Δημόσιο.

Παραδείγματα αυξήσεων σε διαφορετικές κατηγορίες

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χωρίς θέση ευθύνης, με δύο παιδιά και 20 χρόνια προϋπηρεσία, βλέπει το μηνιαίο καθαρό εισόδημά του να αυξάνεται από 1.232 ευρώ σε 1.385 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 153 ευρώ τον μήνα και 1.836 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αντίστοιχα, νεότερος υπάλληλος χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς τέκνα αυξάνει τις αποδοχές του από περίπου 896 ευρώ σε 958 ευρώ καθαρά, με ετήσιο όφελος 744 ευρώ. Για τμηματάρχη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 20 χρόνια προϋπηρεσία, το ετήσιο όφελος φτάνει τα 472 ευρώ, ενώ υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με δύο παιδιά και ίδια προϋπηρεσία καταγράφει ετήσια αύξηση 718 ευρώ.

Τι ισχύει για την εφαρμογή της αύξησης

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η προσαύξηση των 40 ευρώ ενσωματώνεται στους βασικούς μισθούς όλων των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από το μισθολογικό τους επίπεδο.

Η αύξηση αυτή καταβάλλεται αυτοτελώς και δεν αφαιρείται από τυχόν προσωπική διαφορά, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν πλήρως το ποσό της ενίσχυσης.

Τα νέα ανώτατα όρια αποδοχών

Από την 1η Απριλίου 2026, αναπροσαρμόζονται και τα ανώτατα όρια αποδοχών για συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων. Για γενικούς γραμματείς υπουργείων, το όριο διαμορφώνεται στα 5.191 ευρώ.

Για δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους φτάνει τα 8.846,40 ευρώ, ενώ για τους ιατρούς του ΕΣΥ καθορίζεται στα 6.928 ευρώ.

Τα όρια για ένστολους και πανεπιστημιακούς

Οι αποδοχές των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διαμορφώνονται έως τα 6.530 ευρώ.

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων το ανώτατο όριο φτάνει τα 7.390 ευρώ, ενώ για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ καθορίζεται στα 5.383,63 ευρώ, διαμορφώνοντας το νέο πλαίσιο αποδοχών σε όλο το φάσμα του Δημοσίου.

Με πληροφορίες από Απογευματινή