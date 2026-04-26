Πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα: Οδηγίες για τη νόμιμη χρήση εικόνων και αρχείων σε ιστοτόπους

Η ασφαλής και νόμιμη λειτουργία των σχολικών ιστοτόπων προϋποθέτει ιδιαίτερη προσοχή στο υλικό που αναρτάται στο διαδίκτυο. Εικόνες, φωτογραφίες, έγγραφα και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο συχνά προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, γεγονός που σημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη αντιγραφή και δημοσίευσή τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά νομικά ζητήματα.

Οι αυξημένες καταγγελίες για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν οδηγήσει στην ανάγκη σαφών κανόνων σχετικά με τη χρήση ψηφιακού υλικού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τόσο κατά την επιλογή εικόνων και αρχείων από το διαδίκτυο όσο και κατά την ανάρτηση αποσπασμάτων βιβλίων ή εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή PDF.

Παράλληλα, εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Η δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο που περιλαμβάνουν μαθητές πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η απαραίτητη συγκατάθεση από τους γονείς ή κηδεμόνες.

Οδηγίες για τη νόμιμη χρήση εικόνων, ψηφιακών αρχείων σε ιστοτόπους

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, οι υπεύθυνοι διαχείρισης σχολικών ιστοτόπων καλούνται να εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές κατά τη δημοσίευση περιεχομένου, να ελέγχουν το υλικό που ήδη υπάρχει στις ιστοσελίδες τους και να ενημερώνουν τους συντάκτες για τους κανόνες νόμιμης χρήσης ψηφιακού υλικού. Η ευθύνη για το περιεχόμενο κάθε ιστοτόπου παραμένει πάντοτε στον διαχειριστή του.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ασφαλή και σύννομη λειτουργία των ιστοτόπων που φιλοξενούμε, σας ενημερώνουμε για βασικά ζητήματα σχετικά με την ανάρτηση εικόνων, φωτογραφιών, ψηφιακών εγγράφων (όπως αποσπάσματα βιβλίων σε μορφή PDF) και άλλου ψηφιακού υλικού.

Οι αυξημένες καταγγελίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων καθιστούν απαραίτητη την τήρηση των παρακάτω κανόνων:

1. Χρήση εικόνων και άλλων ψηφιακών αρχείων

Πολλές εικόνες και ψηφιακά αρχεία στο διαδίκτυο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (copyright). Η απλή αντιγραφή και ανάρτηση μιας εικόνας χωρίς άδεια μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις.

Τι προσέχουμε: Αποφεύγουμε τη χρήση υλικού χωρίς ρητή άδεια του δημιουργού.

Τι προτείνουμε:

Χρησιμοποιείτε δικό σας πρωτότυπο υλικό, π.χ. φωτογραφίες από σχολικές δράσεις.

Αναζητάτε εικόνες με άδεια Creative Commons (CC) ή από δωρεάν τράπεζες εικόνων όπως Openverse, αναφέροντας πάντα την πηγή όπου απαιτείται.

Χρήσιμο υλικό για εσάς και τους μαθητές σας θα βρείτε στο ΟΠΙ – Ενημερωτικό Εκπαιδευτικό Υλικό.

2. Ανάρτηση αποσπασμάτων βιβλίων

Η ψηφιοποίηση ολόκληρων βιβλίων ή εκτενών αποσπασμάτων και η ανάρτησή τους σε μορφή PDF αποτελεί σοβαρή παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το πρόβλημα: Η δημόσια διάθεση εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. φροντιστηριακών βοηθημάτων, λογοτεχνικών βιβλίων) χωρίς άδεια του εκδότη πλήττει τα δικαιώματα των δημιουργών.

Τι επιτρέπεται:

Η χρήση σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά για διδασκαλία στην τάξη.

Προσοχή: Η “χρήση στην τάξη” δεν ταυτίζεται με τη “δημόσια ανάρτηση στο διαδίκτυο”. Αν χρειάζεται να αναρτηθεί υλικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προτείνεται η χρήση κλειστών μαθημάτων, π.χ. στο eClass, όπου η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους μαθητές σας.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων μαθητών

Η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο με πρόσωπα μαθητών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Υποχρεωτική ενέργεια: Πριν από οποιαδήποτε ανάρτηση, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. Το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο εδώ.

Σύσταση: Προτιμήστε λήψεις όπου τα παιδιά δεν είναι αναγνωρίσιμα (π.χ. από μακριά ή από την πλάτη) ή χρησιμοποιήστε τεχνικές θόλωσης (blur) στα πρόσωπα.

Οδηγίες για τους υπευθύνους ιστοτόπων

Σας προτείνουμε τα εξής:

Έλεγχος υπάρχοντος υλικού: Επανεξετάστε τις παλαιότερες αναρτήσεις σας. Αν υπάρχουν αρχεία PDF ή εικόνες αμφίβολης προέλευσης, αφαιρέστε τα άμεσα.

Χρήση συνδέσμων (links): Αντί να ανεβάσετε ένα PDF που βρήκατε αλλού, τοποθετήστε σύνδεσμο προς την νόμιμη πηγή/ιστοσελίδα.

Ενημέρωση συντακτών: Ενημερώστε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές με δικαίωμα ανάρτησης για τους κινδύνους της παράνομης χρήσης υλικού.

Σημαντική σημείωση: Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει τις υποδομές, αλλά η ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτάται βαρύνει αποκλειστικά τον διαχειριστή κάθε ιστοτόπου.