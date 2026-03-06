ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στα σχολεία: Τοξικό φυτό στις σχολικές αυλές – Η επείγουσα εγκύκλιος του ΕΟΔΥ

Η παρουσία της πικροδάφνης σε σχολεία και χώρους όπου κινούνται παιδιά μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς πρόκειται για φυτό με έντονη τοξικότητα σε όλα τα μέρη του.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό ενημερωτικό κείμενο για το φυτό Nerium oleander, τα φύλλα, τα άνθη και οι μίσχοι περιέχουν ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής.

Η ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχολικά προαύλια, παιδικές χαρές και άλλους δημόσιους χώρους όπου βρίσκονται παιδιά, καθώς η ελκυστική εμφάνιση της πικροδάφνης και τα έντονα άνθη της μπορεί να προσελκύσουν την προσοχή των μικρών παιδιών, αυξάνοντας την πιθανότητα τυχαίας επαφής ή κατάποσης μέρους του φυτού.

Πικροδάφνη: Οι κίνδυνοι δηλητηρίασης και γιατί χρειάζεται προσοχή σε σχολεία και χώρους με παιδιά

Η πικροδάφνη είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα καλλωπιστικά φυτά που συναντάται σε κήπους, πεζοδρόμια και δημόσιους χώρους σε όλη τη χώρα. Παρότι χρησιμοποιείται ευρέως για αισθητικούς λόγους λόγω των έντονων λουλουδιών και της ανθεκτικότητάς της, πρόκειται για φυτό με ιδιαίτερα επικίνδυνες τοξικές ιδιότητες για τον άνθρωπο και τα ζώα. Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό κείμενο για την τοξικότητα του φυτού Nerium oleander, όλα τα μέρη της πικροδάφνης περιέχουν ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό.

Το φυτό περιέχει γαλακτώδη χυμό με τοξίνες, κυρίως καρδιακές γλυκοσίδες όπως η ολεανδρίνη. Οι ουσίες αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία της καρδιάς και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έκθεση σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε επικίνδυνες αρρυθμίες ή καρδιακή ανακοπή.

Η πικροδάφνη και οι τοξικές ουσίες που περιέχει

Τα φύλλα, τα άνθη αλλά και οι μίσχοι της πικροδάφνης περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών. Οι γλυκοσίδες που βρίσκονται στο φυτό επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, προκαλώντας συμπτώματα που μπορεί να κυμαίνονται από ήπια γαστρεντερική δυσφορία μέχρι σοβαρές καρδιακές διαταραχές.

Η επικινδυνότητα του φυτού δεν περιορίζεται μόνο στην κατανάλωσή του. Ακόμη και ο καπνός που παράγεται από την καύση κλαδιών πικροδάφνης περιέχει τοξικές αναθυμιάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η έκθεση μπορεί να συμβεί ακόμη και χωρίς άμεση επαφή με το φυτό.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβεί έκθεση

Η πιο συχνή μορφή έκθεσης είναι η κατάποση μέρους του φυτού. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς μπορεί να προσελκύονται από τα έντονα χρώματα των λουλουδιών και να βάλουν στο στόμα φύλλα ή άνθη από περιέργεια.

Η επαφή μπορεί επίσης να προκύψει μέσω του δέρματος, ιδιαίτερα όταν κάποιος αγγίζει τον χυμό του φυτού κατά το κλάδεμα ή τη φροντίδα του χωρίς να χρησιμοποιεί προστατευτικά μέσα. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα εισπνοής τοξικών αναθυμιάσεων σε περίπτωση καύσης των φυτών, καθώς και έκθεσης μέσω τραυμάτων ή επαφής με τα μάτια.

Ποια συμπτώματα προκαλεί η δηλητηρίαση

Η δηλητηρίαση από πικροδάφνη μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά συστήματα του οργανισμού. Οι πιο σοβαρές επιπτώσεις σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς οι τοξίνες του φυτού μπορούν να προκαλέσουν βραδυκαρδία, ταχυκαρδία ή άλλες επικίνδυνες αρρυθμίες.

Παράλληλα εμφανίζονται συχνά γαστρεντερικά συμπτώματα όπως ναυτία, εμετός και διάρροια, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν λίγο μετά την κατάποση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν νευρολογικά συμπτώματα, όπως σύγχυση ή υπνηλία, ενώ η επαφή με τον χυμό του φυτού μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή δερματίτιδα.

Γιατί οι χώροι με παιδιά θεωρούνται υψηλού κινδύνου

Η παρουσία πικροδάφνης σε σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους όπου κινούνται παιδιά αυξάνει τον κίνδυνο τυχαίας έκθεσης. Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα λόγω του μικρότερου σωματικού βάρους και της αυξημένης πιθανότητας να αγγίξουν ή να δοκιμάσουν μέρη του φυτού.

Τα έντονα ροζ ή λευκά άνθη της πικροδάφνης μπορεί να προκαλέσουν περιέργεια στα μικρά παιδιά, τα οποία συχνά έρχονται σε επαφή με το φυτό κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, η πιθανή καύση κλαδιών πικροδάφνης σε χώρους πρασίνου μπορεί να οδηγήσει σε εισπνοή τοξικών καπνών, ενώ η έλλειψη ενημέρωσης για τους κινδύνους του φυτού ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση έκθεσης

Σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με την πικροδάφνη, συνιστάται άμεση επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με γιατρό. Η απομάκρυνση του φυτικού υλικού από το στόμα και το ξέπλυμα της περιοχής με νερό αποτελούν τα πρώτα βήματα αντιμετώπισης.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, προτείνεται καλό πλύσιμο με σαπούνι και νερό. Η πρόκληση εμέτου δεν συνιστάται, καθώς μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Η ιατρική αντιμετώπιση επικεντρώνεται κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα και στις κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή περιστατικών

Η απομάκρυνση της πικροδάφνης από χώρους όπου βρίσκονται παιδιά αποτελεί το βασικότερο προληπτικό μέτρο. Σε σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα αλλά και σε ιδιωτικούς κήπους προτείνεται η αντικατάσταση των φυτών με άλλα, ασφαλή είδη.

Παράλληλα, θεωρείται σημαντική η ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων, εργαζομένων σε δήμους και όσων φροντίζουν χώρους πρασίνου ώστε να αναγνωρίζουν το φυτό και να γνωρίζουν τους κινδύνους του. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι άμεσα εφικτή η απομάκρυνσή του, προτείνεται η τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης και ο περιορισμός της πρόσβασης των παιδιών.