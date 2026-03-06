Σχολεία – Ελληνική Pisa: Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις – Τα 600 σχολεία που θα συμμετάσχουν

Σχολεία - PISA - Η συμμετοχή σχολικών μονάδων σε εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου προβλέπεται για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5 Μαρτίου 2026.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο και θα αφορούν τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Η διαδικασία εντάσσεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης με στόχο την καταγραφή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, χωρίς όμως να επηρεάζει τη βαθμολογία ή την επίδοσή τους στο σχολείο. Πρόκειται για μια δοκιμασία που στοχεύει κυρίως στη συλλογή εκπαιδευτικών δεδομένων και στην αποτύπωση της μαθησιακής εικόνας των μαθητών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις

Οι διαγνωστικές εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Σε αυτές θα συμμετάσχουν μαθητές από 300 Δημοτικά Σχολεία και 300 Γυμνάσια σε όλη τη χώρα, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των σχολικών μονάδων.

Η επιλογή των σχολείων έγινε με διαδικασία στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας, προκειμένου να καλυφθούν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και εκπαιδευτικές συνθήκες. Από τη διαδικασία εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες σχολείων, όπως τα ειδικά σχολεία, τα ξενόγλωσσα σχολεία και τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

Για τα σχολεία που έχουν επιλεγεί, η συμμετοχή θεωρείται υποχρεωτική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου μια σχολική μονάδα δεν μπορεί να συμμετάσχει – για παράδειγμα λόγω τοπικών εορτασμών, αργιών ή σοβαρών προβλημάτων υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών – προβλέπεται η αντικατάστασή της από άλλη σχολική μονάδα με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο στόχος των διαγνωστικών εξετάσεων

Οι εξετάσεις εστιάζουν στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών και βασίζονται στα περιεχόμενα των ισχυόντων Προγραμμάτων Σπουδών. Σκοπός τους είναι να αποτυπωθεί με αξιόπιστο τρόπο το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών.

Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη μαθησιακή πορεία των μαθητών και τη συνολική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων επιδιώκεται να εντοπιστούν σημεία που χρειάζονται ενίσχυση, καθώς και καλές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δεν επηρεάζουν τη βαθμολογία των μαθητών

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν συνυπολογίζονται στην αξιολόγηση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των τεστ για τη βαθμολογία των μαθημάτων.

Επιπλέον, η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται ανώνυμα, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Η επεξεργασία των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με βάση τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Ο ρόλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση και εποπτεία της διαδικασίας έχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία ανέλαβε την προετοιμασία και την παρακολούθηση της διεξαγωγής των εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η επιτροπή αυτή εισηγήθηκε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των σχολικών μονάδων.

Οι τελικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα αποσταλούν στους διευθυντές των σχολείων που θα συμμετάσχουν, ώστε να οργανωθεί η διαδικασία με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα.

Εκτενής λίστα σχολικών μονάδων

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται αναλυτικός κατάλογος των σχολείων που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Ο κατάλογος καλύπτει όλες τις περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει σχολικές μονάδες από μεγάλες πόλεις, μικρότερες περιοχές αλλά και νησιά.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να καταγραφεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος σε πανελλαδικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αποτύπωσης της μαθησιακής πραγματικότητας στα ελληνικά σχολεία, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας.

