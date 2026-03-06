Σχολεία: Εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση χρηματοδότηση και υλικά για τη λειτουργία των σχολείων

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών των Κυκλάδων ζητούν την άμεση προμήθεια βασικών υλικών στα σχολεία της Σύρου και την καταβολή της πάγιας προκαταβολής που προβλέπεται από τη νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των σχολικών μονάδων βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης.

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών των Κυκλάδων ζητούν την άμεση προμήθεια βασικών υλικών στα σχολεία της Σύρου και την καταβολή της πάγιας προκαταβολής που προβλέπεται από τη νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των σχολικών μονάδων βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης.

Με κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στην προμήθεια αναγκαίων υλικών, όπως χαρτική ύλη και τόνερ, γεγονός που –όπως υποστηρίζουν– δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ακόμη ότι, παρά το γεγονός πως η πάγια προκαταβολή έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, δεν έχει μέχρι σήμερα αποδοθεί στα σχολεία, στερώντας από τις σχολικές μονάδες ένα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Παράλληλα, εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ευρύτερο πλαίσιο χρηματοδότησης των σχολείων, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν περαιτέρω τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης.

Αναλυτικά:

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Άμεση προμήθεια υλικών στα σχολεία και καταβολή της πάγιας προκαταβολής

Ζούμε αυτήν την περίοδο την ολοκλήρωση του λειτουργικού αδιεξόδου στη χρηματοδότηση των σχολείων με την επέκταση του μέτρου της κατάργησης των σχολικών επιτροπών σε όλους τους δήμους. Η κυβέρνηση αποφάσισε να γενικεύσει το συγκεκριμένο μέτρο παρόλη την τραγική περσινή εμπειρία, όπου αυτό εφαρμόστηκε. Είναι εμφανές πλέον ότι δε μιλάμε απλά για ένα νομοθετικό ατόπημα, αλλά για μια καλά σχεδιασμένη επίθεση στη δημόσια χρηματοδότηση των σχολείων. Είναι μία προσπάθεια να κρύψουν τις διαρκώς μειούμενες παροχές για την παιδεία, εντάσσοντας τα έξοδα των σχολικών μονάδων ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που καλούνται να καλύψουν, με δική τους ευθύνη, οι υποχρηματοδοτούμενοι δήμοι. Ο συγκεκριμένος νόμος μετέτρεψε σε μια γραφειοκρατική διαδικασία την εξασφάλιση των απαραίτητων χρημάτων ακόμη και για χαρτική ύλη και καθαριστικά.

Σαν να μην έφταναν οι δυσλειτουργίες του νομοθετικού εκτρώματος της κυβέρνησης, έρχονται σε αυτό να προστεθούν και προβλήματα από τον τρόπο εφαρμογής του από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, έτσι:

· Παρατηρούνται ακόμη μέχρι και σήμερα, καθυστερήσεις στην προμήθεια των σχολείων της Σύρου με τα αναγκαία υλικά για τη λειτουργία τους (χαρτική ύλη, τόνερ κλπ). Είναι τα υλικά που ο νέος νόμος εντάσσει σε κωδικούς προμήθειας που διαχειρίζεται η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Έτσι, κάποια σχολεία της περιοχής μας αναγκάστηκαν να καλύψουν και αυτά τα βασικά έξοδα με έξωθεν χορηγίες, ενώ καθίσταται σχεδόν απαγορευτική η διδασκαλία μαθημάτων που μπορεί να χρειάζονται ιδιαίτερα υλικά (πχ Τεχνολογία).

· Από την άλλη, ο Δήμος δεν έχει καταθέσει στα σχολεία την πάγια προκαταβολή που προβλέπει ο νόμος. Πρόκειται για ένα ποσό χρημάτων που πρέπει να παρέχεται στα σχολεία, ώστε να γίνεται χρήση του όταν οι ανάγκες αφορούν κάποιο είδος που δεν έχει ενταχθεί σε κάποιον από τους προαναφερόμενους κωδικούς. Η πάγια προκαταβολή που αντιστοιχεί σε κάθε σχολείο έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου αλλά δεν έχει αποδοθεί. Η χρήση μέρους αυτού του χρηματικού ποσού αποτελεί άλλον έναν αποτρεπτικό γραφειοκρατικό γρίφο, αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί αιτιολογία για να στερούνται αυτής της δυνατότητας τα σχολεία.

Καλούμε την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να προχωρήσει άμεσα στην παροχή του απαραίτητου υλικού στα σχολεία και να καταθέσει σ’αυτά την πάγια προκαταβολή ώστε να έχουν στα χέρια τους αυτό το, έστω και μικρό, χρηματοδοτικό εργαλείο για να καλύψουν τις ανάγκες τους στις δύσκολες στιγμές.

Δε μπορούμε ως εκπαιδευτική κοινότητα και ως κοινωνία να ανεχτούμε την εγκατάλειψη της δημόσιας παιδείας. Είναι το πρώτιστο κοινωνικό αγαθό που οφείλουμε να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας. Όλοι μας από τη θέση που υπηρετούμε καλούμαστε να κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας και να μην ανεχόμαστε την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών :

· Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων

· Π.Ε Σύρου – Τήνου – Μυκόνου