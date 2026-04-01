Κατώτατος μισθός: Οι αλλαγές που ισχύουν από σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Κατώτατος μισθός: Στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου 2026, με σημαντικές επιπτώσεις σε εργαζομένους και επιδόματα.

O κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Απριλίου 2026, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, καθώς το κατώτατο επίπεδο αποδοχών φτάνει πλέον τα 920 ευρώ. Η μεταβολή αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πορεία αυξήσεων των τελευταίων ετών.

Η νέα ρύθμιση επηρεάζει άμεσα μεγάλο μέρος της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα συνδέεται με σειρά παροχών και επιδομάτων, τα οποία υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό, ενισχύοντας το συνολικό εισόδημα των δικαιούχων.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες αποδοχές

Από την εφαρμογή της αύξησης, ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, καταγράφοντας ποσοστιαία άνοδο 4,55%.

Παράλληλα, το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών αυξάνεται από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, ενώ αντίστοιχη προσαρμογή καταγράφεται και στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου, όπου προστίθενται επιπλέον 40 ευρώ.

Η συνολική εικόνα των αυξήσεων από το 2019

Η νέα αύξηση εντάσσεται σε μια διαδοχική πορεία ενίσχυσης των αποδοχών, με τη συνολική μεταβολή από το 2019 να φτάνει το 41,54%. Σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση αγγίζει τα 270 ευρώ μηνιαίως.

Σε ετήσια βάση, το όφελος αντιστοιχεί σε 3.780 ευρώ, δηλαδή σε 4,2 έως 5,8 επιπλέον μισθούς σε σύγκριση με το επίπεδο αποδοχών του 2019.

Ποιοι επηρεάζονται από τη νέα αύξηση

Η αναπροσαρμογή των αποδοχών αφορά άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επεκτείνεται και στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων μέσω των μισθολογικών προσαρμογών.

Επιπλέον, επηρεάζονται όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, όπως επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας και ανεργίας, καθώς και οι τριετίες, ενώ έμμεση επίδραση καταγράφεται και στον μέσο μισθό.

Στόχος η ενίσχυση του εισοδήματος

Η αύξηση του κατώτατου μισθού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της οικονομίας και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η αύξηση των αποδοχών μέσω της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η μείωση της ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.