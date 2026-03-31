Νέοι μισθοί εκπαιδευτικών από 1 Απρίλη: Μόλις 24 ευρώ αύξηση καθαρά τον μήνα για όλους

Πίνακας περιεχομένων

Η ανακοίνωση των νέων μισθολογικών δεδομένων για τους εκπαιδευτικούς από την 1η Απριλίου φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των λειτουργών της εκπαίδευσης, σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής εξακολουθεί να ασκεί ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία –μέσω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου– συμπαρασύρει και τις αποδοχές στο Δημόσιο, η καθαρή εικόνα για τους εκπαιδευτικούς αποτυπώνεται ιδιαίτερα περιορισμένη.

Σύμφωνα με τον Πάνο Ντούλα, Καθηγητή Αγγλικής – Κοινωνικών Επιστημών, 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών, η αύξηση των 40 ευρώ μικτά μεταφράζεται τελικά σε περίπου 24 ευρώ καθαρά τον μήνα, ένα ποσό που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική ενίσχυση, ειδικά υπό το βάρος της συνεχιζόμενης ακρίβειας.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια βαθύτερη αντίφαση: ενώ σε επίπεδο πολιτικής ρητορικής γίνεται λόγος για στήριξη των εισοδημάτων, στην πράξη οι αυξήσεις που φτάνουν στους εκπαιδευτικούς παραμένουν οριακές και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές απώλειες των τελευταίων ετών.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι, μόνο από το 2019 έως σήμερα, η μέση μηνιαία απώλεια λόγω ακρίβειας ανέρχεται σε περίπου 128 ευρώ καθαρά, γεγονός που καθιστά την πρόσφατη αύξηση ανεπαρκή ακόμη και ως μερική αντιστάθμιση. Ταυτόχρονα, η απόσταση από τις αποδοχές της προμνημονιακής περιόδου παραμένει σημαντική, ενισχύοντας το αίσθημα οικονομικής στασιμότητας στον κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για τους μισθούς των εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται απλώς σε αριθμητικές αυξήσεις, αλλά επεκτείνεται στην ουσία της εργασιακής και κοινωνικής τους θέσης. Από τους νεοδιόριστους που ξεκινούν με σημαντικές κρατήσεις, μέχρι τους αναπληρωτές που βιώνουν καθεστώς επισφαλούς απασχόλησης και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς με πολυετή υπηρεσία, η συνολική εικόνα αποτυπώνει ένα μισθολογικό σύστημα με έντονες ανισότητες και περιορισμένες προοπτικές βελτίωσης.

Οι διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία, θέση ευθύνης ή οικογενειακή κατάσταση δείχνουν μεν αυξήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο η γενική τάση παραμένει συγκρατημένη και ασθενής σε σχέση με τις ανάγκες.

Η νέα μισθολογική πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται, επαναφέρει στο επίκεντρο το ερώτημα κατά πόσο οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται επαρκούν για να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους εκπαιδευτικούς.

Σε μια περίοδο όπου ο ρόλος τους αναγνωρίζεται ως κρίσιμος για τη λειτουργία της κοινωνίας, η απόσταση μεταξύ αναγνώρισης και υλικής ανταμοιβής φαίνεται να παραμένει μεγάλη, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής και οικονομικής πολιτικής.

