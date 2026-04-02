Μισθοί: Γιατί είναι τον πάτο της Ευρώπης η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, όμως η ακρίβεια περιορίζει την αγοραστική δύναμη, κρατώντας την Ελλάδα χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ωστόσο η πραγματική εικόνα για τα εισοδήματα των εργαζομένων παραμένει σύνθετη, καθώς η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια πορεία.

Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, η χώρα εξακολουθεί να κατατάσσεται χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αγοραστική δύναμη, με την απόσταση από τις οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης να παραμένει σημαντική.

Κατώτατος μισθός και πραγματική αγοραστική δύναμη

Την περίοδο 2022–2025 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά κατά 32,7%, ενώ το γενικό επίπεδο τιμών κατέγραψε άνοδο 20,6%.

Ωστόσο, η αύξηση σε βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα που ενισχύθηκαν κατά 31,3%, καθώς και η άνοδος των ενοικίων, περιόρισαν ουσιαστικά το όφελος για τους εργαζόμενους, δημιουργώντας απόσταση μεταξύ ονομαστικών αποδοχών και πραγματικής κατανάλωσης.

Η επίδραση της ακρίβειας στα εισοδήματα

Οι ανατιμήσεις δεν επηρέασαν με τον ίδιο τρόπο όλα τα νοικοκυριά, καθώς τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα επιβαρύνθηκαν περισσότερο.

Οι κατηγορίες δαπανών που αφορούν βασικές ανάγκες, όπως η διατροφή και η στέγαση, αυξήθηκαν με ρυθμούς που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν την αύξηση του κατώτατου μισθού, περιορίζοντας τη δυνατότητα κατανάλωσης.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κατώτατος μισθός της Ελλάδας δεν ανταγωνίζεται τα επίπεδα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

Αντίθετα, η χώρα συγκλίνει με οικονομίες χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης, γεγονός που αντανακλά και το συνολικό επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων.

Μέσος μισθός και πιέσεις στην αγορά εργασίας

Η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη όταν εξεταστεί ο μέσος μισθός, ο οποίος στον ιδιωτικό τομέα παραμένει χαμηλότερος κατά 12,4% σε σχέση με το 2000.

Παρά την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του κατώτατου μισθού, το συνολικό επίπεδο αποδοχών δεν έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, οδηγώντας σε σύγκλιση μεταξύ χαμηλών και μεσαίων μισθών.

Οι επιπτώσεις στην κατανάλωση και την οικονομία

Η συγκέντρωση μεγάλου μέρους των εργαζομένων κοντά στον κατώτατο μισθό περιορίζει τη συνολική αγοραστική δύναμη στην οικονομία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανάπτυξη να βασίζεται περισσότερο σε αυξήσεις τιμών παρά σε πραγματική ενίσχυση της κατανάλωσης, ενώ τα δημόσια έσοδα επηρεάζονται από τον πληθωρισμό και όχι από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από Οικονομικό Ταχυδρόμο