Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Τι ισχύει για ανάληψη, κατάσχεση και περιπτώσεις θανάτου

Πίνακας περιεχομένων

Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός ρυθμίζεται από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που καθορίζει τι συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου ή κατάσχεσης.

Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός αποτελεί μία συχνή επιλογή για τη διαχείριση χρημάτων από περισσότερους του ενός καταθέτες, όμως εγείρει κρίσιμα νομικά ζητήματα όταν προκύπτει θάνατος ενός από τους δικαιούχους.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τη μεταβίβαση των χρημάτων, τα δικαιώματα των επιζώντων και τη δυνατότητα διεκδίκησης από τους κληρονόμους, ενώ καθορίζει και τι ισχύει σε περιπτώσεις κατάσχεσης καταθέσεων.

Ποιος αποκτά τα χρήματα μετά τον θάνατο δικαιούχου

Η τύχη των χρημάτων σε έναν κοινό λογαριασμό εξαρτάται από το αν έχει τεθεί ο ειδικός όρος του άρθρου 2 του Ν. 5638/1932.

Όταν ο όρος αυτός περιλαμβάνεται, η κατάθεση μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στους επιζώντες συνδικαιούχους, χωρίς καμία ενέργεια, και οι κληρονόμοι του θανόντος δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν το αντίστοιχο ποσό.

Ανατροπή στα ενοίκια: Πιέσεις ΠΟΜΙΔΑ για αναβολή της τραπεζικής καταβολής

Σε αυτή την περίπτωση, ο επιζών δικαιούχος μπορεί να αναλάβει το σύνολο της κατάθεσης χωρίς να απαιτείται συναίνεση από άλλους συνδικαιούχους ή κληρονόμους.

Τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει ο σχετικός όρος

Εάν δεν έχει προβλεφθεί η αυτόματη μεταβίβαση, τότε διαφοροποιείται το καθεστώς για τους κληρονόμους.

Οι κληρονόμοι μπορούν να διεκδικήσουν το ποσοστό της κατάθεσης που αντιστοιχούσε στον θανόντα, όχι όμως απευθείας από την τράπεζα, αλλά από τον επιζώντα δικαιούχο.

Η νομολογία του Αρείου Πάγου επιβεβαιώνει ότι η τράπεζα δεν υποχρεούται να καταβάλει ποσά στους κληρονόμους όταν έχει τεθεί ο σχετικός όρος, ενώ χωρίς αυτόν, η διεκδίκηση περιορίζεται στις μεταξύ των δικαιούχων σχέσεις.

Τραπεζικό απόρρητο και δυνατότητα κατάσχεσης

Το νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι το τραπεζικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του καταθέτη.

Η άρση του απορρήτου αφορά μόνο το ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή, γεγονός που καθιστά δυνατή την κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων.

Η δυνατότητα αυτή είχε αναγνωριστεί και από τη νομολογία πριν από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, ενώ πλέον αποτελεί σαφές στοιχείο του ισχύοντος δικαίου.

Κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό και προστασία συνδικαιούχων

Σε περίπτωση κατάσχεσης κοινής κατάθεσης από δανειστή ενός εκ των δικαιούχων, δεν είναι δυνατή η δέσμευση του συνόλου του ποσού.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η κατάθεση τεκμαίρεται πως ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατά ίσα μέρη, επομένως ο δανειστής μπορεί να στραφεί μόνο στο μέρος που αντιστοιχεί στον οφειλέτη.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συναγερμός για τις τράπεζες – Δείτε γιατί

Το υπόλοιπο ποσό, που αντιστοιχεί στους άλλους συνδικαιούχους, παραμένει προστατευμένο, καθιερώνοντας μια ειδική μορφή ακατάσχετου για τους λοιπούς δικαιούχους του λογαριασμού.