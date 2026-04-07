Ειδική εκπαίδευση: Ομάδες εργασίας για αλλαγές στη λειτουργία των δομών

Ξεκίνησε ο ανασχεδιασμός της ειδικής εκπαίδευσης με ομάδες εργασίας και δυνατότητα συμμετοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω προτάσεων.

Η ειδική εκπαίδευση εισέρχεται σε φάση ανασχεδιασμού, με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας που έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες επεξεργασίας νέων προτάσεων για τη λειτουργία των δομών και των θεσμών. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι εργασίες εκκίνησαν με χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανέδειξε τη σημασία της διαδικασίας και την ανάγκη επανεξέτασης του ισχύοντος μοντέλου μετά από αρκετά χρόνια εφαρμογής.

Οι βασικοί άξονες του ανασχεδιασμού

Οι ομάδες εργασίας έχουν ως κύριο αντικείμενο τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι σχολικές μονάδες όσο και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικότερα, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, καθώς και δομές όπως τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Υ., με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Ρόλοι, αρμοδιότητες και εκπαιδευτικό προσωπικό

Σημαντικό μέρος της διαδικασίας αφορά τον επαναπροσδιορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού. Η εξέταση περιλαμβάνει το έργο των εκπαιδευτικών, αλλά και των στελεχών που ανήκουν στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Η αναθεώρηση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο σαφούς και λειτουργικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και θα ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης υποστήριξης προς τους μαθητές.

Στόχος η συμπερίληψη και η ισότιμη πρόσβαση

Ο σχεδιασμός συνδέεται άμεσα με την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης και την υλοποίηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024–2030.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ευθυγράμμιση με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, με βασικό ζητούμενο την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στο αγαθό της εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως αναγκών ή ιδιαιτεροτήτων.

Ο ρόλος των επιτροπών και του ΙΕΠ

Οι επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί λειτουργούν υπό την εποπτεία του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την ευθύνη του Αντιπροέδρου του, Κωνσταντίνος Λολίτσας, και τη συμβολή της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.

Η σύνθεση των ομάδων περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σημαντική εμπειρία, γεγονός που ενισχύει τη διαδικασία σχεδιασμού με πρακτική γνώση και εξειδίκευση.

Συμμετοχή της κοινωνίας στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων από την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Η συμμετοχή αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών συνδέσμων που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών και θα ενισχύει ουσιαστικά τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης.