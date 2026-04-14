Γονείς: Το «σχολείο-φάντασμα» της Αθήνας – 200 μαθητές με αναπηρία σε διαρκή εξορία

Στην Αθήνα του 2026, το δικαίωμα στην εκπαίδευση για δεκάδες παιδιά με σοβαρές αναπηρίες παραμένει ζητούμενο, καθώς ένα σχολείο που έχει ιδρυθεί εδώ και χρόνια εξακολουθεί να υπάρχει μόνο στα χαρτιά.

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις των γονέων και την αναγνώριση του προβλήματος από τους αρμόδιους φορείς, η απουσία κατάλληλης σχολικής στέγης για το ΕΕΕΕΚ Αθηνών δημιουργεί ένα ασφυκτικό αδιέξοδο για εκατοντάδες οικογένειες.

Την ίδια στιγμή, μαθητές που ολοκληρώνουν την ειδική πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά σε όμορους δήμους, επιβαρύνοντας την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους και επιτείνοντας την πίεση σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν στα όριά τους. Οι γονείς κάνουν λόγο για μια χρόνια εκκρεμότητα που έχει μετατραπεί σε κοινωνικό ζήτημα πρώτης γραμμής, ζητώντας άμεσες λύσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί το αυτονόητο: η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Aναλυτικά η ανακοίνωση από τους Συλλόγους Γονέων του 6ου, 9ου και 10υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:

Στην Αθήνα του 2026, το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα παιδιά (με σοβαρές αναπηρίες -νοητική αναπηρία και νευροδιαφορετικότητα) σταματά στην πόρτα του Δήμου Αθηναίων. Ενώ το ΕΕΕΕΚ Αθηνών έχει ιδρυθεί στα χαρτιά από το 2019, η Δημοτική Αρχή δηλώνει “αδυναμία” να βρει στέγη, αναγκάζοντας εκατοντάδες εφήβους σε έναν καθημερινό διωγμό προς άλλους όμορους Δήμους της Αττικής. Ως γονείς, δεν δεχόμαστε πλέον άλλες δικαιολογίες για ένα σχολείο που παραμένει φάντασμα επί επτά ολόκληρα χρόνια.

Το σχολείο-φάντασμα του Δήμου Αθηναίων

Ότι δεν υπάρχει σχολείο (ΕΕΕΕΚ) για πάνω από 200 παιδιά με αναπηρία στο Δήμο Αθηναίων;

Ότι αποφοιτώντας από τα Ειδικά Δημοτικά αναγκάζονται να πάνε σε άλλους δήμους για να συνεχίσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους στα Ειδικά Εργαστήρια (ΕΕΕΕΚ), διανύοντας καθημερινά εξαντλητικές αποστάσεις;

Ότι τα ΕΕΕΕΚ αυτών των δήμων λειτουργούν με υπερδιπλάσιο αριθμό μαθητών σε ακατάλληλες συνθήκες και κάποια από αυτά έχουν αναγκαστεί πλέον να κλείσουν τις πόρτες τους;

Ότι το ΕΕΕΕΚ Αθηνών έχει ιδρυθεί από το 2019, αλλά υπάρχει μόνο στα χαρτιά, με τους αρμόδιους να αναγνωρίζουν το πρόβλημα στις συναντήσεις μας, αλλά να μην δίνουν καμία λύση;

Τώρα που το έμαθες, μπορείς να μας βοηθήσεις υπογράφοντας στο ψήφισμα για τη δημιουργία του σχολείου μας.

✍️ Υπόγραψε για να γίνει το αυτονόητο:

✔️ Μετά την υπογραφή, επιβεβαίωσε το email σου 👈

🔁 Κοινοποίησε — για να μην μπορεί κανείς να πει “δεν ήξερα”

Η δημοσιογραφική έρευνα είναι η τελευταία μας ελπίδα για να σπάσει ο κύκλος των άκαρπων συναντήσεων και των υποσχέσεων.

Σας καλούμε να αναδείξετε το θέμα: δεν μπορεί στον Δήμο Αθηναίων του 2026 να “μην βρίσκεται χώρος” και συγχρόνως να Μην έχει ξεκινήσει η μελέτη για την ανέγερση.

Βοηθήστε μας να βγάλουμε το σχολείο από τα συρτάρια και να δώσουμε στα παιδιά μας την αξιοπρέπεια που τους στερεί η πόλη τους.