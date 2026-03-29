Θρησκευτικά χωρίς θεολόγους: Το παράδοξο με τις παράτυπες αναθέσεις

Η εικόνα στον κλάδο των θεολόγων προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν σε αναμονή για διορισμό, την ώρα που οι προσλήψεις αναπληρωτών παραμένουν ελάχιστες. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία, με αποτέλεσμα βασικά κενά να μην καλύπτονται και το μάθημα των θρησκευτικών να διδάσκεται συχνά από άλλες ειδικότητες.

Το ζήτημα αναδεικνύουν η Σοφία Μυλωνά και η Ιωάννα Κρητσιωτάκη, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους θεολόγους, αλλά τη συνολική διαμόρφωση αξιών και στάσεων στους μαθητές, σε μια περίοδο όπου το σχολείο καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Πώς γίνεται 3.500 θεολόγοι να περιμένουν διορισμό και το Υπουργείο Παιδείας να προσλαμβάνει μόλις 185 αναπληρωτές. Πώς γίνεται τα παιδιά μας να διδάσκονται θρησκευτικά από φιλολόγους αντί από εξειδικευμένους θεολόγους. Η Σοφία Μυλωνά από την Αιτωλοακαρνανία και η Ιωάννα Κρητσιωτάκη από την Κρήτη φέρνουν στο Focus FM ένα θέμα που κανείς δεν συζητά δημόσια, αν και αφορά άμεσα την παιδεία και το μέλλον των παιδιών μας.

Η κατάσταση στον κλάδο των θεολόγων είναι δραματική. Κάθε χρόνο γίνονται φάσεις αναπληρωτών που ξεκινούν από τα τέλη Αυγούστου με βάση τους πίνακες που καταρτίζει το Υπουργείο Παιδείας. Φέτος, για το διδακτικό έτος 2025 και 2026, συνέβη κάτι πρωτοφανές. Οι προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Μέχρι και την τρίτη φάση, γύρω στον Οκτώβριο, υπήρχαν 200 περίπου κενά θεολόγων από τα οποία δεν είχαν καλυφθεί ούτε τα μισά. Στους μόνιμους διορισμούς που γίνονταν πάλι ο αριθμός ήταν ελάχιστος. Από τους 3.500 στον πίνακα, μόλις 185 αναπληρωτές θεολόγοι προσελήφθησαν για ολόκληρη τη χώρα.

Το μάθημα των θρησκευτικών δεν είναι ένα απλό μάθημα σχολείου. Μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια παρέχει στους μαθητές αξίες όπως η αγάπη, η ειρήνη, ο σεβασμός, τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον άνθρωπο και τον κόσμο γύρω τους. Σε μια εποχή που καταγράφονται αυξημένα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας στα σχολεία, η υποβάθμιση αυτού του μαθήματος δημιουργεί κενά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων. Η κ. Κρητσιωτάκη θυμίζει ότι η προσωπικότητα του παιδιού διαμορφώνεται από τα πρώτα χρόνια και χρειάζεται αξίες, αρχές, αγάπη και σεβασμό από νωρίς.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο είναι οι παράτυπες αναθέσεις. Το μάθημα των θρησκευτικών δόθηκε ως τρίτη ανάθεση σε φιλολόγους ήδη από την αρχή του σχολικού έτους, ενώ ο νόμος επιτρέπει κάτι τέτοιο μόνο μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτή η πρακτική σημαίνει ότι ενώ υπάρχουν χιλιάδες εξειδικευμένοι θεολόγοι στην αναμονή, τα παιδιά διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν σπουδάσει θεολογία. Οι νεότεροι θεολόγοι διαθέτουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά, έχουν εξειδικευτεί σε νέες παιδαγωγικές τεχνικές και χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.

Η Μυλωνά και η Κρητσιωτάκη ζητούν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πλήρη διαφάνεια και καταγραφή των κενών που υπάρχουν στα σχολεία, κάλυψη αυτών των κενών αποκλειστικά από θεολόγους, και τέλος να σταματήσει η υποβάθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών και οι αναθέσεις σε άλλες ειδικότητες. Έχουν στείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Μητροπόλεις της Ελλάδος ζητώντας λύση.

Η ιεραρχία της Εκκλησίας σιωπά. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντιέται συχνά με τον Πρωθυπουργό αλλά δεν φαίνεται να θέτει τέτοια ζητήματα. Τώρα, μέσα στον Απρίλιο, αναμένονται υπουργικές αποφάσεις για το μάθημα της ηθικής. Υπάρχει θετική εισήγηση του ΙΕΠ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε οι θεολόγοι να έχουν πρώτη ανάθεση σε αυτό το μάθημα, δεδομένου ότι στο πλαίσιο των σπουδών τους έκαναν ψυχολογία, ηθική, φιλοσοφία και κοινωνιολογία.

Η κραυγή αγωνίας των θεολόγων αγγίζει ζητήματα που υπερβαίνουν τον κλάδο τους. Αφορά τη σχέση πολιτείας και εκπαίδευσης, τον ρόλο της ορθόδοξης παιδείας στα σχολεία και τη διαμόρφωση χαρακτήρα στη νέα γενιά. Η Κρητσιωτάκη κλείνει θυμίζοντας τα λόγια του Παϊσίου, ότι το παιδί ακούει ακόμα και από τη μήτρα της μάνας του, και σπάμε τα στερεότυπα, όπως οι τέσσερις φίλοι που σπάσανε την οροφή του σπιτιού για να πάνε τον παράλυτο στον Χριστό κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά.