Διεθνές απολυτήριο – Γιατί αποκλείστηκε η ΟΙΕΛΕ από τη συζήτηση για το ΙΒ στη Βουλή

Αντιδράσεις προκαλεί ο αποκλεισμός της ΟΙΕΛΕ από τη συζήτηση για το ΙΒ στη Βουλή, την ώρα που το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει σημαντική ρύθμιση για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

Η απόφαση της Υπουργού Παιδείας να μην καλέσει την ΟΙΕΛΕ στη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) στη δημόσια εκπαίδευση προκαλεί έντονα ερωτήματα και αντιδράσεις. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως διαθέτει πολυετή εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος στην ιδιωτική εκπαίδευση, δεν συμπεριλήφθηκε στους φορείς που θα τοποθετηθούν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ρύθμιση που αφορά άμεσα τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και είχε τεθεί ως αίτημα από την ΟΙΕΛΕ, καθώς προβλέπει αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης όσων υπηρετούν ως ειδικοί σύμβουλοι στο ΙΕΠ. Η διάταξη αυτή κρίνεται θετική, ωστόσο ο αποκλεισμός της Ομοσπονδίας από τον διάλογο για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα εντείνει τον προβληματισμό για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως η Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη απέκλεισε την ΟΙΕΛΕ από τους φορείς που κλήθηκαν στην αυριανή συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις» που περιλαμβάνει διατάξεις για την εφαρμογή του προγράμματος ΙΒ στη δημόσια εκπαίδευση. Γνωρίζουμε πως πολιτικά κόμματα κάλεσαν την ΟΙΕΛΕ, αλλά η ηγεσία του Υπουργείου αρνήθηκε να ακούσει τις απόψεις της Ομοσπονδίας μας.

Η άρνηση αυτή είναι παράξενη για δύο λόγους.

Πρώτον, διότι το ΙΒ εφαρμόζεται πάνω από 3 δεκαετίες στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι εντυπωσιακό πως για το σχέδιο νόμου κλήθηκε, πχ, η ΔΟΕ (και ορθώς, διότι όλες οι Ομοσπονδίες πρέπει να έχουν λόγο για τα εκπαιδευτικά πράγματα) που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και άλλοι 16 (!!) φορείς. Ωστόσο, η ΟΙΕΛΕ που εκπροσωπεί δεκάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το ΙΒ, αποκλείστηκε

Δεύτερον, διότι στο άρθρο 97 του σχεδίου νόμου υπάρχει μια σημαντική διάταξη για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στο ΙΕΠ ως ειδικοί σύμβουλοι. Τη διάταξη αυτή είχε ζητήσει η ΟΙΕΛΕ από τις δύο προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και θεωρούμε θετικό ότι την υλοποιεί τελικά η Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιλέγονται ως ειδικοί σύμβουλοι από το ΙΕΠ δεν θα πληρώνονται από το σχολείο για το χρόνο της απουσίας τους – πράγμα παράλογο, γιατί το σχολείο καλούνταν να πληρώσει τόσο τον απόντα όσο και τον αναπληρωτή του – αλλά θα μπουν σε καθεστώς εκπαιδευτικής άδειας. Σημαντική η συμβολή του Προέδρου του ΙΕΠ και πρώην συναδέλφου Σπ. Δουκάκη στην νομοθετική αυτή πρόταση.

Για ποιο λόγο, λοιπόν, η ΟΙΕΛΕ αποκλείεται;

Παρά το γεγονός ότι η δική μας κριτική δεν πηγάζει από μικροκομματικές σκοπιμότητες, είναι πάντοτε εποικοδομητική και στηρίζεται σε επιστημονικές επεξεργασίες, κάποιοι δεν θέλουν να ακούγεται η φωνή μας στη Βουλή. Ειδικά για το ΙΒ, η θέση της ΟΙΕΛΕ γνωρίζουμε ότι έχει ενοχλήσει και την ηγεσία του Υπουργείου και κάποια ιδιωτικά σχολεία.

Γιατί;

Διότι αποκαλύψαμε στην κοινωνία και στον κόσμο της εκπαίδευσης πως στόχος της μεταφοράς του προγράμματος ΙΒ στη δημόσια εκπαίδευση, δεν είναι η ωφέλεια μερικών δεκάδων μαθητών σε μουσικά, καλλιτεχνικά, πρότυπα και πειραματικά σχολεία, αλλά για να χρησιμοποιηθεί το ΙΒ ως διαβατήριο για εισαγωγή στο δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για τους χιλιάδες μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, κυρίως των σχολείων που κατέχουν τα funds. Άλλωστε, τα funds για αυτό το λόγο επένδυσαν στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση. Διότι γνώριζαν ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να τους “χαρίσει” αυτό το δώρο που αποτελεί ταυτόχρονα “δέλεαρ” για τους γονείς. Ένα σχολείο που θα ξεκινά από την προσχολική εκπαίδευση και θα οδηγεί τα παιδιά τους με ασφάλεια στο πανεπιστήμιο!

Ο πλουραλιστικός διάλογος, η γόνιμη αν και σκληρή κριτική είναι οξυγόνο για τη δημοκρατία και για το χώρο της Παιδείας. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.